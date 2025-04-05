兒童節連假玩新北休閒農場享優惠

照片取自雙溪平林休閒農場

連續假期是家庭出遊踏青，享受親子時光的好時機，新北多家休閒農場十分適合於連假前往，五股區「準休閒農場」於連假期間推出打卡闖關送好禮以及消費滿額送入園優惠券活動，雙溪區「雙溪平林休閒農場」及萬里區「亮山川休閒農場」也都於連假期間推出相關優惠、活動，新北市農業局邀請市民朋友把握機會到農場度過愉快的連假時光。

準休閒農場表示，假日期間園區內提供「神奇大泡泡」、天竺鼠互動餵食以及各式DIY手作等活動供遊客參與，其中神奇大泡泡讓遊客透過農場提供的泡泡工具，吹出各種不同形狀、獨一無二的大泡泡，不管大朋友小朋友都十分喜愛。農場於4月3日至4月6日連假期間推出兒童節活動，農場內會發放闖關單，完成各項挑戰收集蓋章，於臉書打卡並分享照片後，便能獲得泡泡水1罐(原價50元)。

農業局表示，除了「準休閒農場」外，雙溪區「雙溪平林休閒農場」於連假期間推出國小以下兒童免收入園費優惠，可以前往欣賞場內豐富的自然資源；萬里區「亮山川休閒農場」於4月4日(五)到5日(六)推出兒童插秧活動，讓13歲以下入園遊客體驗插秧樂趣。

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