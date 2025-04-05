鶯歌鳳祥公兒三公園 溜滑梯還能玩攀岩
照片取自新北市政府
占地超過600坪的新北市鶯歌鳳祥公兒三公園，位在鶯桃路413巷內，在新北市政府的大改造下，現已成為該區最具特色的社區綠地。新北市景觀處表示，鳳祥公兒三公園最大的亮點莫過於園內藍色的大鯨魚造型的磨石子溜滑梯，結合攀岩與攀爬網功能，再加上溜滑梯底部礫石鋪面的設計，讓孩子們即便滑下受到衝力飛出去，掉下來的瞬間透過鋪面也能減緩衝擊。一旁戲沙池則採用了細礫石，顆粒較粗，不易沾黏且容易清潔，另戲沙池中放置了多個廢棄輪胎，供小朋友發揮各種創意玩法，展現想像力兼放電，成為一處適合兒童遊玩的遊戲場。
景觀處表示，鳳祥公兒三公園還規劃了沙坑、攀岩、戲沙池、攀爬架、傳聲筒及幼兒親子鞦韆等親子遊憩設施。為了兼顧不同年齡層居民的需求，公園內亦特別設置了多種體能健身設施，包括雙人肩關節康復器、雙人浪板器、腹肌板和腰背按摩器等，以滿足鄰近社區居民所需。
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