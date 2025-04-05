快訊

韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川赴葡萄牙旅遊不忘市政 建議這兩項值得學習參考

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川赴葡萄牙旅遊，不忘發臉書談市政。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川赴葡萄牙旅遊，不忘發臉書談市政。圖／取自李四川臉書

台北市長蔣萬安上個月宣布要拆除公館圓環，並以提升交通安全為目標展開改造。台北市副市長李四川近日赴葡萄牙旅遊，今在臉書表示，他特別注意葡萄牙的圓環使用情形，另葡萄牙有很多車行的石頭路，葡萄牙橋上綁彩帶，成為另一種美麗的景觀，值得參考。

「它山之石，可以攻錯。」李四川指出，來葡萄牙旅遊之前，市府決定拆掉公館圓環，這幾天在路上特別注意葡萄牙的圓環使用情形，駕駛人在圓環禮讓、減速慢行，讓他感受深刻。

他說，葡萄牙有很多車行的石頭路，施工團隊使用不同顏色的石頭，沿路排出地方特色的圖案，非常特別與美麗，他們的用心值得學習。

另外，情人在北市松山彩虹橋上，鎖上很多「愛情之鎖」，李四川說，同事告訴他，因鎖太重，會影響橋的承重。葡萄牙橋上綁彩帶，成為另一種美麗的景觀，也沒有載重的問題，值得參考。

台北市副市長李四川赴葡萄牙旅遊，不忘發臉書談市政。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川赴葡萄牙旅遊，不忘發臉書談市政。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川赴葡萄牙旅遊，不忘發臉書談市政。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川赴葡萄牙旅遊，不忘發臉書談市政。圖／取自李四川臉書

李四川 葡萄牙

延伸閱讀

花蓮議長張峻表態支持罷免傅崐萁..蔣萬安用12字回應

獨／廢公館圓環..李四川曝2大考量 最快這時間點可施工

北市迎大都更時代條件再放寬 副市長李四川：鼓勵所有老房快都更

台北玫瑰展見證金婚夫妻 李四川自曝這天結婚滿40年

相關新聞

打造「棒球之都」 台北市政府將以1.3億優化天母棒球場

台北市議會下周開議，議會各黨團關注市府議案。國民黨議會黨團指出，今年北市府優先法案，包括北市府公益出租人房地稅減免、生生...

李四川赴葡萄牙旅遊不忘市政 建議這兩項值得學習參考

台北市長蔣萬安上個月宣布要拆除公館圓環，並以提升交通安全為目標展開改造。台北市副市長李四川近日赴葡萄牙旅遊，今在臉書表示...

連假出遊想避開人潮 新北農業局推八里柚花秘境

連假進入最後2天，目前新北八里地區的柚花正盛開，新北市農業局表示，連假期間，如果想避開人潮、親近大自然，推薦來八里秘境欣...

新北AI影像辨識警示系統 擴大增設8處校園周邊路口

新北市去年在14處無號誌路口設置AI影像辨識示警系統，設備可偵測支線道車輛，再透過LED示警幹道車輛減速，觀測結果顯示有...

台北下雪了？北市多處公園「流蘇」花綻放 民眾嘆：美如畫

春天來臨，台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」。台北市公園處表示，台北市有許多賞流蘇花的...

北市公車急煞釀傷頻傳 交通局：培訓駕駛防制

北市公車路網便利，卻頻傳駕駛急煞釀乘客受傷，議員發現去年平均每3天就有1人遇到類似狀況，建議市府發展無人自駕公車，解決駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。