李四川赴葡萄牙旅遊不忘市政 建議這兩項值得學習參考

台北市長蔣萬安上個月宣布要拆除公館圓環，並以提升交通安全為目標展開改造。台北市副市長李四川近日赴葡萄牙旅遊，今在臉書表示，他特別注意葡萄牙的圓環使用情形，另葡萄牙有很多車行的石頭路，葡萄牙橋上綁彩帶，成為另一種美麗的景觀，值得參考。

「它山之石，可以攻錯。」李四川指出，來葡萄牙旅遊之前，市府決定拆掉公館圓環，這幾天在路上特別注意葡萄牙的圓環使用情形，駕駛人在圓環禮讓、減速慢行，讓他感受深刻。

他說，葡萄牙有很多車行的石頭路，施工團隊使用不同顏色的石頭，沿路排出地方特色的圖案，非常特別與美麗，他們的用心值得學習。