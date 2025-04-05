美國對等關稅政策衝擊 新北：將協助資通電子業
新北市府今天表示，市長侯友宜今天陸續致電，關心受到美國對等關稅政策衝擊的資通訊設備、電子零組件企業，交換意見。後續將緊急召開產業發展諮詢委員會。
新北市府新聞局長李利貞今天透過新聞稿表示，行政院昨日記者會點名最受美國對等關稅政策衝擊產業。她說，其中資通訊設備和電子零組件廠商，新北市是大宗。
她說，市長侯友宜今天已陸續致電關心相關企業，針對地方政府可協助的地方交換意見，後續也將緊急召開產業發展諮詢委員會。
李利貞轉述，侯友宜認為相較其他國家早已掌握並預先準備，呼籲中央亡羊補牢、積極與美方協商，爭取更多有利條件。行政院的880億元協助方案，對產業長期發展僅是杯水車薪。
她說，侯友宜認為如何穩固本土企業的根是重點方向，應改善整體經營環境，尤其是穩定的能源供應。
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