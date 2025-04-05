黃金博物館探索礦山前世今生 4月起辦講堂與健走

新北市黃金博物館今天表示，4月起舉辦「礦山講堂」，邀地質、生態、文化講師，為民眾描繪出水湳洞、金瓜石、九份礦山的輪廓與歷史故事。也舉辦健走活動，探索礦山的風華歷史。

黃金博物館館長林文中在新聞稿表示，水金九歷經礦業風華，呈現特殊的歷史風情，吸引國內外許多遊客。除清明假期系列「礦山遊樂場」活動，同時，4月開始，安排連串精采的「礦山講堂」工作坊，讓民眾透過寓教於樂，更瞭解「水金九礦山學」。

博物館說，「礦山遊樂場」持續舉辦至4月6日為止，在金屬工藝館打卡，就有機會獲得文創好禮。今天（5日）與6日，在金水廣場有薩克斯風演奏及魔術、折氣球表演。

另外，4月至9月的「礦山講堂」講座，內容含括礦山地質、採礦歷史、金礦開發等。4月由國立台灣大學森林環境暨資源學系研究助理黃慎雯，帶民眾從日常生活中，記錄身邊所見到的動物、植物。

林文中表示，水湳洞、九份、金瓜石不但有獨特的礦業歷史文化，周邊自然景觀也獨樹一格，四季有春天雲海、夏日碧海、秋天芒雪、冬季霧色等美麗風貌，4月至6月也舉辦「礦山文化健走」活動，值得親子探索礦山遺址迷人的前世今生。

館方說，4月將在九份輕便路、昇平戲院、頌德公園、基山街、豎崎路等著名地標，探訪聚落舊情及現代風華。

5月的「聚落文化體驗」將深入金瓜石地方聚落，親身接觸在地居民的生活，6月「礦業遺址的探訪」則帶大家穿越時空隧道，探索礦業歷史痕跡。詳細活動內容可黃金博物館臉書（Facebook）、官網或電話查詢。