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打造「棒球之都」 台北市政府將以1.3億優化天母棒球場
台北市議會下周開議，議會各黨團關注市府議案。國民黨議會黨團指出，今年北市府優先法案，包括北市府公益出租人房地稅減免、生生喝鮮乳、私立教保員敬師禮金、天母棒球場優化，藍黨團會協助市長蔣萬安推動。其中，天母棒球場優化計畫，北市府與中央聯手出資1.35億元，改善老舊設施和照明。
北市議會4月9日開議，北市府針對新會期提出優先法議案的「說帖」其中，天母棒球場優化計畫，分別在114、115年編連續性預算共計1.35億，由中央補助5000萬、台北市府自籌8000萬，北市府今年追加3650萬元，其中中央補助款1500萬元、市府自籌款2150萬元。
由於112年亞錦賽在新啟用的台北大巨蛋舉辦，一票難求，2024棒球12強賽也提升國人對棒球的關注，有助於爭取頂級國際賽事在台北市舉辦，天母棒球場負起相輔相成的角色，但場內諸多老舊不符時宜的設施，體育局將優化天母棒球場設施及照明設備，更換LED燈，結合大巨蛋，使台北市成真正的棒球之都。
另外，蔣萬安推動「生生喝鮮乳專案」對象是北市公私立國小及幼兒園學童，約計18.4萬人，每人每周1瓶優質乳品，教育局追加9200萬元；北市去年發放敬師禮金，發放對象僅有公立幼兒園的教保員，將擴及私立教保服務機構，敬師禮金追加預算1241萬，配合教師節敬師活動，發放每人2000元等值商品禮券。
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