連假出遊想避開人潮 新北農業局推八里柚花秘境
連假進入最後2天，目前新北八里地區的柚花正盛開，新北市農業局表示，連假期間，如果想避開人潮、親近大自然，推薦來八里秘境欣賞盛開的柚花，享受寧靜的春日氛圍。
八里區的賞花熱點包括龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，以及八里北49線荖阡坑路。西龍巖視野遼闊，可俯瞰台北港與淡江大橋，沿途50公頃柚子園綻放雪白柚花，花香四溢，可在賞花之餘，走訪百年古蹟西龍巖祈福許願。
荖阡坑路沿線同樣是花開滿溢，是踏青賞花的絕佳選擇，可順道至「桃樂絲森林」品嘗柚子特色美食，或前往「嵐天咖啡」，邊品味咖啡邊俯瞰八里美景。
此外，八里區公所加碼推出抽獎活動，即日起至4月14日走訪柚花香道並於「老芊香道」店家拍照打卡、分享心得，即可參加抽獎，詳情請至八里區公所臉書粉絲專頁查詢。
八里農會理事長施阿貴表示，每年3月底至4月初，八里地區的柚花陸續綻放，整片柚園猶如披上純白薄紗，宛如仙境。今年花況絕佳，特別邀請民眾在連假期間來八里踏青，漫步於柚子園中，感受淡雅花香。
農業局表示，八里是新北市文旦柚的最大產地，種植面積約225公頃，得天獨厚的環境造就了文旦柚Q彈的口感和香甜的味道。目前正值八里柚花盛開的時節，快揪親朋好友一起來踏青，沉浸在花香之中
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