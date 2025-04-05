新北AI影像辨識警示系統 擴大增設8處校園周邊路口

新北市去年在14處無號誌路口設置AI影像辨識示警系統，設備可偵測支線道車輛，再透過LED示警幹道車輛減速，觀測結果顯示有50%車輛會減速。新北市交通局預計在今年再新增板橋、林口、鶯歌共8處校園周邊路口試辦。地方議員指出，示警系統有一定減速效果，但根本解決之道應該要重新檢討道路設計，才能徹底解決。

部分路口車流量較少或空間不足設置號誌，且路口視距不佳而導致事故頻傳，市府去年設置AI影像辨識系統偵測支線道車輛，即時運算後透過LED資訊可變標誌警示預告幹線道車輛提前減速。

目前包括蘆洲區環堤大道、永樂街口、板橋區文化路一段136巷與台三線，還有永和、新店及汐止共計14處路口已完成設置。

新北市交通局指出，經實際測試示警時約50%車輛會減速，平均減速約6公里/小時，今年依交通部補助計畫延續試辦，透過智慧運輸科技的輔助來減少事故風險。

初步篩選路口暫訂為林口區仁愛路與仁愛路2段62巷口、中山路與文林一街口、松柏路與中華路口、文化北路與文化北路2段550巷口、板橋區民生路2段與莊敬市民活動中旁Ｔ字路口、民權路與公館路口、北門街與文昌街24巷口、鶯歌區育英街與育才街口等8處校園周邊路口設置辨識系統。

交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，目前8處正在辦理招標作業，未來仍可能會再依實際試辦需求調整。

市議員顏蔚慈指出，交通設置AI辨識系統請路過車輛減速確實有一定效果，她舉蘆洲環堤大道為例，這邊主要是道路設計不良，導致小巷內的機車容易與主幹道車輛碰撞，她認為設置立意良善，但應該整體檢討道路設計才能根本解決。

顏蔚慈也說，目前市府打算將果菜市場遷到蘆洲銀河灣，若更多大車進來，也會對環堤大道周邊帶來嚴重衝擊，市府應該盡速再舉辦公展聽取地方意見。