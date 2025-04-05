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台北下雪了？北市多處公園「流蘇」花綻放 民眾嘆：美如畫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供
台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供

春天來臨，台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」。台北市公園處表示，台北市有許多賞流蘇花的好去處，包括大安森林公園、二二八公園、南港公園、介壽公園、新生公園、士林官邸、美崙公園、振興公園、天母公園等，甚至在一些街道旁的人行道，都可看到流蘇的身影。

公園處長藍舒凢表示，流蘇樹的花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾之流蘇，因而得名。雌雄異株或為兩性花，羽毛狀的圓錐花序，頂生，多數簇生，具香氣。在台北、桃園、新竹山區均有分布，需要日照充足、排水良好的環境。

由於流蘇與桂花是近親，流蘇花也具有類似桂花的清香，嫩葉可入藥或替代茶葉，果實成熟由綠轉為紫黑色能供鳥兒食用，木質堅硬還可製成算盤的珠子等器物。

公園處表示，被稱為「四月雪」是因為流蘇盛開時潔白如雪的花瓣隨風飄落，宛如雪花般浪漫，對於喜歡拍照打卡的朋友來說，這絕對是不可錯過的機會。記得把握時間，因為這場「四月雪」只會短暫停留，錯過了可要再等一年囉。

台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供
台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供
台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供
台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供
台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供
台北市街頭每到3、4月流蘇花綻放，樹上滿枝的白花，又被稱為「四月雪」圖／北市公園處提供

人行道 北市 士林官邸 賞花

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