新北美術館25日開館 典藏展秀50件歷史藝術品

新北市美術館將於4月25日正式開館，館方今天表示，首展「往來/照見」展出50件典藏作品，包括畫家洪瑞麟的「淡水風光」、畫家楊三郎的「浪聲」，以回溯不同歷史階段文化脈絡。

新北市府表示，新北市美術館將於25日開館，是城市文化建設的重要里程碑。作為台灣人口最多的城市，有深厚的人文底蘊，新美館以「全民的美術館」為定位，展示豐富的文化創意能量，將成為推動藝文發展的關鍵設施，展現文化魅力。

館長賴香伶日前接受中央社記者訪問表示，新美館推動全民參與共享、全民設計、全民協作，新北市為台灣縮影，從在地文化身分出發，先讓大家瞭解新北有哪些精彩的典藏，並與全球化對照。

文化局今天表示，「往來/照見--典藏研究展」將依據歷史脈絡，展出50件橫跨1930年代至今的藝術創作，多元媒材的作品，包括自然、風景、邊界、人文、記憶、與城市共同體，藉由精彩典藏回溯新北市在不同歷史階段的文化脈絡與藝術發展。

典藏展包括藝術家唐唐發的「吃補豬肉攤」展覽，透過展攤呈現地方庶民飲食的吃補文化。

另展出共組「台陽美術協會」的永和區畫家楊三郎油畫「浪聲」，作品以波濤洶湧的海浪激盪，一旁岩石穩健峻峭，浮出海面的天光，其用色濃豔飽滿、落筆繽紛厚實，傳達大海無限的動力與氣勢。

在攝影作品方面，展出張照堂「幽暗微光」，作品是1977至1984年間對新北瑞芳、九份、侯硐等地山區聚落、礦工生活、礦災現場的紀錄，見證台灣礦業衰亡的最終時刻，對新北城市具有重要意義。

文化局說，畫家洪瑞麟的作品「淡水風光」，透過淡水房屋有變化性，有一小排的小房子，也有西班牙風的白色樓房，白牆紅壁對照觀音山與淡水河，從各角度可以觀察色調的變化。