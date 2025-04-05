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北市公車急煞釀傷頻傳 交通局：培訓駕駛防制

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北報導
北市公車常是民眾通勤與生活代步的交通工具，卻頻傳駕駛急煞、猛起步致乘客受傷。示意圖與新聞事件無關。示意圖(與本新聞事件無關)／本報系資料照
北市公車常是民眾通勤與生活代步的交通工具，卻頻傳駕駛急煞、猛起步致乘客受傷。示意圖與新聞事件無關。示意圖(與本新聞事件無關)／本報系資料照

北市公車路網便利，卻頻傳駕駛急煞釀乘客受傷，議員發現去年平均每3天就有1人遇到類似狀況，建議市府發展無人自駕公車，解決駕駛缺工與乘車安全。交通局說，推自駕公車不易，會透過駕駛加薪留才，並培訓駕駛防制。

議員曾獻瑩指出，去年針對公車急煞申訴高達1043件，其中129件紀錄是乘客因急煞釀傷，等於每3天就有1人在公車上摔倒。

「原因之一是公車駕駛人力長期不足。」曾獻瑩認為，去年北市15家公車業者缺額共達1489人，多家客運公司缺口逾百人、甚至有超過300人；駕駛為避免脫班及完成每日載運趟數目標，常於發車、停車時產生明顯頓挫，建議市府應加速發展有安全員在車上輔助的自動駕駛公車。

北市公運處表示，摔傷案件以避險煞車樣態最多，其他多為駕駛的個人駕駛行為導致，而非車型因素，透過大數據檢討。另公車新運價1月20日起實施，駕駛配合加薪8000元，盼可減少現有駕駛流失，也能吸引更多年輕人投入。

公運處說，北市公車公會今年成立「公車學院」，3月31日開訓後預計有10場次以上的培訓課程，4月28日實車體驗營，會針對摔夾傷案件防制。

交通局說，2020年曾在信義路公車專用道試辦自駕公車，廠商受限財務及疫情因素，隔年中止計畫，加上技術與成本問題，近年並無業者主動提案要試辦，未來若技術進步、法規完善，盼自駕公車盡早上路。

公車 北市 議員

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