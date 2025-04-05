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十分老街消費貴 學者憂成下個墾丁

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北十分地區放天燈盛行多年，每盞天燈如今最貴要價400元。 記者李定宇／攝影
新北十分地區放天燈盛行多年，每盞天燈如今最貴要價400元。 記者李定宇／攝影

清明連假各地景區塞爆，新北知名國際景點十分老街也吸引不少遊客，但十分天燈從過去的每盞100元漲到200元起跳，最貴的更要400元，店家10顆水餃售價也達100元。學者憂心，久而久之將成「下一個墾丁」。經發局說，將與平溪商圈協會合作，鼓勵業者相互制約，避免過度調漲。

新北平溪、十分地區因可放天燈，疫情後吸引大批日本、韓國旅客到訪，但高昂的物價連本地民眾驚呼貴得誇張向本報陳情，且在當地消費，多數店家也沒開發票。

十分社區發展協會理事長吳明展表示，目前觀察由於員工的薪資漲幅，天燈業者有統一調整售價的狀況，協會並沒有決定業者售價的權力，且租金不同也會影響到商品售價。

龍華科大觀光休閒系副教授薛榮祥表示，業者在漲價的同時，也需提供相對應的服務，包含替遊客拍照、解說天燈的含意等，才會讓遊客覺得消費值得。市府在精進商圈的作為，可以設置平溪、十分商圈的專屬APP指引，讓遊客可以獲得經政府認證過的店家資訊。

他說，十分商圈若不斷漲價，有可能未來會變成墾丁或士林夜市因為高昂的物價，使遊客不願回頭光顧，須注重遊客的消費感受，才能永續經營。

經發局表示，物價為市場機制的反應，因地處山區，原物料取得成本較高，物價普遍較平地區域高。經發局將與平溪商圈協會合作，鼓勵業者透過相互制約方式，針對價格合理調整，避免過度調漲。

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