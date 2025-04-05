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北市中山商圈公聽會 聚焦店家違規爭議

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市心中山商圈不少店家遭檢舉違反土地使用分區管制，市府去年10月訂定相關輔導管理作業原則，兩商圈已提交社區參與使用企畫書，共有78家業者連署，當地店家盼，和在地居民共存共榮，是業者們的期盼，未來公聽會將提出改善。

不分平假日，北市赤峰、南西心中山商圈總吸引不少國內外觀光客探訪，就連日本天王木村拓哉前天也到來，由於住商混合特性，去年店家陸續遭檢舉違反土地使用分區管制，許多店家恐怕被迫出走，里長、店家及北市府想方設法因應。

北市商業處將安排2場公聽會，預計聚焦於營業時間、垃圾處理、明火使用等，若是餐飲業者則是油煙規範；4月14日首場公聽會參加的店家較集中的赤峰街業者，另一場則是店家相對較少的中山區，時間落在5月初舉辦。

店家說，居民關心的是位在住宅區內的店家有關消防、明火規範，另一大宗則是噪音，有些店家是冷氣機等低頻機械噪音，或是排隊等候入店的民眾聊天、抽菸等行為，必須要由店家去溝通解決。

店家說，公聽會的內容不會涉及到都市計畫等層面，但有了這次的共識基礎後，未來若要談論到都市計畫法規面，就會依照類似行政程序溝通討論，「和在地居民一起生活，一直都是店家們的共識和期盼」。

光能里長陳靜筠指出，第一場公聽會也針對下一個五年大同區的都市計畫法，提出相關見解。

都發局長簡瑟芳表示，市府會先解決當地住戶疑慮，再透過土地使用分區合法變更。

北市府 都市計畫

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