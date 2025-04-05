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公所取締公園抽菸？ 新北挨批卸責

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市公園自治條例草案正在議會審議，圖為新店區十四張歷史公園。記者葉德正／攝影
新北市公園自治條例草案正在議會審議，圖為新店區十四張歷史公園。記者葉德正／攝影

新北市是目前六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，自治條例草案已送議會審議，議員質疑，草案中相關違規取締、開罰都改交由公所執行，但公所現況人力不足，農業局把責任推給公所「當小弟」。景觀處指出，違規樣態多元，若涉及衛生、動保法令，裁罰還是會由市府主管機關處理。

公園抽菸、管理亂象不斷，新北過去因沒有明確主管機關，導致管理困難，市府去年送審「新北市公園管理自治條例」，確定主管機關為農業局，但委託公所就近管理。

自治條例也將確認服務設施、捐贈與認養程序，另對民眾在公園內吸菸聚賭、違規駕駛等大眾關切禁止行為，均有納入條例中明訂，未來可透過自治條例開罰。

議員陳乃瑜指出，各縣市都已經有相關範本可以參考，新北卻連抄都抄不好，其他縣市都明訂綠覆率、有頂蓋建築物建蔽率、新建公園透水率，新北綠覆率極低，條例卻沒有相關規定。

陳乃瑜說，新北將公園管理委由公所執行，違反條例的取締、開罰都丟給公所，各區公所的人力原本就已經吃緊，還要當「小弟」？另是否可舉辦有營利行為、宗教祭典、婚喪喜慶活動等，都沒有規範清楚。

新北市景觀處表示，自治條例主要是公園管理規範，目前都市計劃法新北市實行細則已明訂綠覆率，相關規範回歸該細則規定。

景觀處說，新北市公園綠地廣場兒童遊樂場等均由各區公所就近維護管理，自治條例僅將管理權限委託予各區公所管理，等自治條例通過後，公所仍就近管理與取締，裁罰部分則送府處理。民眾要辦活動可依「新北市公園廣場綠地及兒童遊樂場申請使用管理要點」申請。

景觀處表示，目前草案一讀通過，日前辦理說明會，經新北市議會法規會審議通過後送二讀，說明會相關意見會納入修法討論。

主管 陳乃瑜

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新北公園條例遭疑推責 景觀處：裁罰仍由主管機關負責

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