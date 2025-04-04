新北「玩具復活節」全國15場巡迴

照片取自新北市政府

新北市政府攜手台灣玩具圖書館協會及TOYOTA和泰汽車，共同舉辦邁入第10年的「玩具愛分享」玩具復活節活動，3日於新北玩具銀行旗艦店「玩聚窩」展開，超過400名親子熱情參與，市長侯友宜也到場陪伴孩子們，祝福大家兒童節快樂。

新北市長侯友宜表示，玩具復活節最重要的是要傳遞「分享」的觀念，捐贈玩具，是分享愛也是做愛心。侯友宜市長感謝和泰汽車陪伴了市府10年時光，讓有意義的活動持續舉辦，也感謝有台灣玩具圖書館協會的並肩作戰，攜手市府宣導二手玩具的回收再利用，觀念從小扎根，讓每個人都成為SDGs的行動守護者。

社會局指出，今年的玩具復活節從新北出發，自4月至6月展開全國15場巡迴活動，邀請親子在遊戲中學習環保與分享。現場設計多個闖關遊戲及手作玩具課程，例如，「家事大作戰」關卡，讓親子用投沙包的方式選出家中成員如何分擔家務，宣導家務分工中的性別平等；「玩具旅程」關卡則透過飛鏢遊戲，讓親子學習正確的玩具捐贈分類。

社會局長李美珍表示，新北市自105年成立玩具銀行以來，持續推動二手玩具回收再利用，截至114年3月底，已回收高達237公噸的二手玩具，相當於3萬棵樹木一年的碳吸附量，而透過與台灣玩具圖書館協會合作，玩具經過志工們的巧手清潔與分類後，已成功再生47萬件二手玩具，送往新北市及其他縣市、甚至海外的1,176個服務據點，包括公共托育中心、社區關懷據點等。

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