雙北世壯運 2,000間特約店家推出專屬優惠

照片取自臺北市政府

2025雙北世界壯年運動會將於2025年5月17日至5月30日盛大舉行，預計吸引超過2萬5千名國內外選手及觀賽民眾，創造國際體育賽會與城市觀光消費新熱潮。為讓民眾提前感受世壯運氛圍，3月31日正式公布超過2000間特約店家，涵蓋美食、娛樂、購物等多元類別，遍布臺北、新北、宜蘭、桃園、新竹縣市，讓各國選手與觀賽民眾能夠深入在地，感受臺灣的魅力。

世壯運執行委員會表示，2025雙北世壯運不僅是一場運動賽會，更是一場融合運動、文化與觀光的盛會。本次活動串聯縣市場館周邊商圈、夜市、商場，邀集超過2000間特約店家提供選手專屬優惠或一般民眾消費優惠，將這場國際賽會的影響力延伸至城市的每一個角落，不論是選手或民眾，都能品味在地美食、娛樂與購物，進一步帶動地方經濟與商機。

其中，多家知名品牌與商家祭出超值優惠，例如選手比賽之餘想放鬆身心，可以前往臺北市「北投水美溫泉會館」，民眾凡消費即贈送強效保濕面膜，選手憑認證卡還可享泡湯5折優惠，幫助舒緩運動後的疲勞；新北市三峽民權商圈的「李記鵝肉」推出選手及民眾用餐即享9折優惠，美食愛好者千萬別錯過。此外，「摩曼頓」為愛好運動的民眾提供消費滿2,000元折200元的優惠，選手憑認證卡則可享單筆消費7折的超值折扣。世壯運不僅可觀賞精彩比賽，更提供豐富的優惠等著選手及觀賽民眾來發掘。

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