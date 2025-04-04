中山商圈78店鋪連署 4月14日開公聽會解違規爭議

北市赤峰、南西心中山商圈不少店家遭檢舉違反土管，市府去年10月訂定相關輔導管理作業原則，兩商圈已提交社區參與使用企畫書，共有78家業者連署，商業處於4月14日晚間安排2場公聽會。商家透露，聚焦營業規範等內容，不會涉及到都市計畫層面。

不分平假日，中山商圈總吸引不少國內外觀光客探訪，就連日本天王木村拓哉昨也蒞臨，由於住商混合特性，去年店家陸續遭檢舉違反土地使用分區管制，當地里長、店家及北市府想方設法因應。日前「市長與里長有約」座談中也對此討論。

據了解座談中，當地光能里長陳靜筠指出，4月14日的第一場公聽會有1400多戶出席，要依行政流程處理，同時也針對下一個五年大同區的都市計畫法，提出相關見解及發展。都發局長簡瑟芳說，觀察透過納管程序要求店家跟居民有良好互動和約束，先以解決當地住戶疑慮，再進到透過土地使用分區做合法變更。

當地店家今受訪透露，目前會召開兩場的公聽會，第一場次是店家多數集中的赤峰街一側，在4月14日下午6點、8點召開。另一場則是店家相對較少的中山區，約在15間以內，時間落在5月初舉辦，但時間待市府確定。

店家說，參與的商店為商業處所規範的民國113年8月9日前設立，並於時間內簽署連署的店家。公聽會預計聚焦於營業時間、垃圾處理、明火使用等，若是餐飲業者則是油煙等處理。現場會由里民和里長一同討論哪些需要再改善的部分，會後做出類似計畫書的規範進而遵守。

店家說，多被討論的是位在住宅區內的店家，有關消防、明火規範，另一大宗則是噪音，「有些店家是冷氣機等低頻機械噪音，或是排隊等候入店的民眾聊天、抽菸等狀況。」必須要由店家去溝通解決。

「因為這邊的居民有些也是房屋所有權人，會想要了解相關權利義務。」店家說，公聽會的內容不會涉及到都市計畫等層面，但有了這次的共識基礎後，未來若要談論到都市計畫法規面，就會依照類似行政程序溝通討論，「和在地居民一起生活，一直都是店家們的共識和期盼。」