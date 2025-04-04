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來台北動物園享2人免費入園 兒童節爆滿…中午已1萬6千人次
4月4日兒童節，台北市立動物園推出12歲（含）以下兒童與同行一位家長可憑北市教育局「探索摺頁」享兩人免費入園。台北今天好天氣，不少民眾攜家帶眷來遊玩，園方統計至下午1點，入園已達1萬6490人次，已是昨天入園2萬3039人次的7成之多。
動物園表示，即日起至4月6日下午3點在非洲動物區西部低地大猩猩活動場，大猩猩一家會收到來自保育員精心打包的行為豐富化「山蘇葉驚喜包」和「麻布包」，今天兒童節好天氣，邀請大家來觀察活園內活潑調皮動物兒童代表的兄弟檔「Jabali」、「Ringo」，還有爸爸「迪亞哥」和媽媽「Tayari」、「Iriki」玩在一塊的幸福模樣。
園方說，今天入園人數多，但遊客陸陸續續地排隊入園很有秩序，室內館區入館及排隊速度會比較慢，請大家要耐心等候
動物園提醒，全園禁菸，違者最高可罰1萬元，也禁止跨越欄杆進入動物展示場、禁止餵食動物及觸摸動物、禁止攀折園區花木及採集動植物，各室內展示館禁止飲食，室內展館及保育廊道禁止使用閃光燈，不得任意危害動物權益及妨礙動物保育。
今日豔陽高照，動物園是結合自然景觀的環境，也是許多野生動物和昆蟲的活動棲息地，園方建議來園時可穿著長袖、長褲等透氣衣物、輕便行走的休閒鞋，也可攜帶防曬及防蚊用品，預防日曬與蚊蟲叮咬。
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