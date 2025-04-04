快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

聽新聞
0:00 / 0:00

新北公園條例遭疑推責 景觀處：裁罰仍由主管機關負責

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市農業局日前舉辦「新北市公園管理自治條例」說明會，陳乃瑜質疑法條缺陷。圖／摘自陳乃瑜臉書
新北市農業局日前舉辦「新北市公園管理自治條例」說明會，陳乃瑜質疑法條缺陷。圖／摘自陳乃瑜臉書

新北市是目前六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，自治條例草案已送議會審議，日前舉辦地方說明會，新北市議員陳乃瑜質疑，草案中相關違規取締、開罰都改交由公所執行，但公所現況人力不足，農業局把責任退給公所，簡直把公所當小弟。

新北市景觀處指出，新北市公園綠地廣場兒童遊樂場等均由各區公所就近維護管理，自治條例僅將管理權限委託予各區公所管理，自治條例通過後，公所可就近管理與取締，但違規樣態多元，若涉及衛生、動保法令，裁罰還是會送府由主管機關進一步處理，沒有把責任推給公所。

公園抽菸、管理亂象不斷，新北市過去因沒有明確主管機關，導致管理困難，新北市府去年送審「新北市公園管理自治條例」，確定主管機關為農業局，但委託公所就近管理。

自治條例也將確認服務設施、捐贈與認養程序，另對民眾在公園內吸菸聚賭、違規駕駛等大眾關切禁止行為，均有納入條例中明訂，未來議會審議通過後，可透過公園管理自治條例開罰，案件進入一讀，議會要求市府舉辦說明會。

陳乃瑜指出，各縣市都已經有相關範本可以參考，新北卻連抄都抄不好，其他縣市都明訂綠覆率、有頂蓋建築物建蔽率、新建公園透水率，新北綠覆率極低，條例卻沒有相關規定。

陳乃瑜說，新北市將公園管理委由公所執行，違反條例的取締、開罰都丟給公所，各區公所的人力原本就已經吃緊，還被迫當農業局的小弟？

另公園內可以舉辦的活動規範不明，陳乃瑜說，是否可以舉辦有營利行為的活動，是否可以舉辦宗教祭典活動、或是可以申請為婚喪喜慶活動場所，都沒有清楚規定。

新北市景觀處表示，自治條例主要是公園管理規範，透水率及綠覆率為開發階段應考量，目前都市計劃法新北市實行細則已明訂綠覆率，相關規範回歸該細則規定。

景觀處說，新北市公園綠地廣場兒童遊樂場等均由各區公所就近維護管理，自治條例僅將管理權限委託予各區公所管理，等自治條例通過後，公所仍就近管理與取締，裁罰部分則送府處理。

景觀處說，公園是供民眾休憩活動的空間，如遇民眾規畫使用公園辦理活動，可依「新北市公園廣場綠地及兒童遊樂場申請使用管理要點」規定向在地區公所申請，經核准後使用，草案第13及15條規範，訂有在公園內辦理活動應向管理機關申請，並經許可與核准後方得使用與辦理。

景觀處說，目前本案執行程序業經新北市議會一讀通過，並於日前辦理說明會完畢，後續將經新北市議會法規會審議通過後送二讀，對於說明會相關意見，都會納入修法討論。

新北市農業局日前舉辦「新北市公園管理自治條例」說明會。圖／摘自陳乃瑜臉書
新北市農業局日前舉辦「新北市公園管理自治條例」說明會。圖／摘自陳乃瑜臉書

主管 陳乃瑜

延伸閱讀

新北十分天燈漲逾200元…消費物價飛漲 學者盼政府建立信譽機制

獨子性侵親妹 雙親偏袒…他每周返家吃飯違反保護令達1年

整理包／全台「大罷免」50人進入第二階段！還有哪些關卡？掌握各黨名單、流程進度

重機團體盼新北市跟進北市、台中作法 開放大型重機停放機車格

相關新聞

新北十分天燈漲逾200元…消費物價飛漲 學者盼政府建立信譽機制

新北十分因天燈吸引許多遊客，但當地高昂物價使本國遊客卻步，學者擔心物價持續偏高將導致信譽不佳，變成墾丁、士林夜市，建議市...

新北公園條例遭疑推責 景觀處：裁罰仍由主管機關負責

新北市是目前六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，自治條例草案已送議會審議，日前舉辦地方說明會，新北市議員陳乃瑜質疑，草...

北市奪數位遊牧城市第一 議員籲：加強務實面方針

英國文化刊物「Time Out」發布全球最安全女性數位遊牧十大城市，台北市榮獲冠軍，觀傳局及產發局表示，台北擁有豐富自然...

新莊武聖學堂小衛星 聘請老師為弱勢國中生輔導

位於新莊老街的武聖廟供奉關聖帝君，為新北市三級古蹟，緊鄰一旁的景德路建有武聖圖書館，為關心弱勢家庭學子，公所與廟方攜手合...

把握連假好天氣 新北多家休閒農場推優惠活動

今天是清明連假第二天，不少人會趁好天氣出遊踏青，新北市農業局推薦，家庭出遊可選擇到新北多家休閒農場遊玩，連假期間有相關優...

北市公車急煞、猛起步…害乘客傷 議員曝3天就有1人摔倒

北市公車路網便利，常是民眾通勤與生活代步的交通工具，卻頻傳駕駛急煞、猛起步致乘客受傷，議員發現去年平均每3天就有1人遇到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。