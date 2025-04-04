新北公園條例遭疑推責 景觀處：裁罰仍由主管機關負責

新北市是目前六都唯一沒有「公園管理自治條例」縣市，自治條例草案已送議會審議，日前舉辦地方說明會，新北市議員陳乃瑜質疑，草案中相關違規取締、開罰都改交由公所執行，但公所現況人力不足，農業局把責任退給公所，簡直把公所當小弟。

新北市景觀處指出，新北市公園綠地廣場兒童遊樂場等均由各區公所就近維護管理，自治條例僅將管理權限委託予各區公所管理，自治條例通過後，公所可就近管理與取締，但違規樣態多元，若涉及衛生、動保法令，裁罰還是會送府由主管機關進一步處理，沒有把責任推給公所。

公園抽菸、管理亂象不斷，新北市過去因沒有明確主管機關，導致管理困難，新北市府去年送審「新北市公園管理自治條例」，確定主管機關為農業局，但委託公所就近管理。

自治條例也將確認服務設施、捐贈與認養程序，另對民眾在公園內吸菸聚賭、違規駕駛等大眾關切禁止行為，均有納入條例中明訂，未來議會審議通過後，可透過公園管理自治條例開罰，案件進入一讀，議會要求市府舉辦說明會。

陳乃瑜指出，各縣市都已經有相關範本可以參考，新北卻連抄都抄不好，其他縣市都明訂綠覆率、有頂蓋建築物建蔽率、新建公園透水率，新北綠覆率極低，條例卻沒有相關規定。

陳乃瑜說，新北市將公園管理委由公所執行，違反條例的取締、開罰都丟給公所，各區公所的人力原本就已經吃緊，還被迫當農業局的小弟？

另公園內可以舉辦的活動規範不明，陳乃瑜說，是否可以舉辦有營利行為的活動，是否可以舉辦宗教祭典活動、或是可以申請為婚喪喜慶活動場所，都沒有清楚規定。

新北市景觀處表示，自治條例主要是公園管理規範，透水率及綠覆率為開發階段應考量，目前都市計劃法新北市實行細則已明訂綠覆率，相關規範回歸該細則規定。

景觀處說，新北市公園綠地廣場兒童遊樂場等均由各區公所就近維護管理，自治條例僅將管理權限委託予各區公所管理，等自治條例通過後，公所仍就近管理與取締，裁罰部分則送府處理。

景觀處說，公園是供民眾休憩活動的空間，如遇民眾規畫使用公園辦理活動，可依「新北市公園廣場綠地及兒童遊樂場申請使用管理要點」規定向在地區公所申請，經核准後使用，草案第13及15條規範，訂有在公園內辦理活動應向管理機關申請，並經許可與核准後方得使用與辦理。