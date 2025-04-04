北市奪數位遊牧城市第一 議員籲：加強務實面方針

英國文化刊物「Time Out」發布全球最安全女性數位遊牧十大城市，台北市榮獲冠軍，觀傳局及產發局表示，台北擁有豐富自然與都市的魅力，同時也鼓勵女性投入創業。不過，北市議員仍認為，若要以此賣點，仍要務實面的方針，否則只是天馬行空。

數位遊牧泛指遠端、接案，甚至是創業等類型的工作型態，不會受限於地點或時間，也因此能夠在各國遊走的同時一邊工作。

觀傳局介紹，台北便捷交通路網、充足住宿選擇及街頭美食天堂，讓台北成為數位遊牧民族理想的工作與生活場所，加上北市擁有豐富多元的觀光資源，從歷史風情濃厚的大稻埕艋舺、自然山林的貓空和象山，又有國際知名的台北101展現獨具魅力。

產發局也說，在2023年市府推出「新創三箭」政策，為新創產業注入更多資源之外，市府也鼓勵女性投入創新創業，發揮女性影響力，每年更辦理女力創業沙龍，邀請優秀女性創業家分享創業心路歷程，並不定期舉辦女性培力活動。

不過，台北市議員秦慧珠認為，觀光結合就業確實是創意的方向，但是實際面的成效如何，打上了一個問號，尤其台北市對於創業女性、異國女性等未有相關的補助辦法，不能因為交通便捷、風景宜人就認定會有跨國等民眾前來。

秦慧珠也說，只要有網路就能落實數位遊牧，那也可以到新加坡，或者待在原本國家，所以要把觀光和就業相結合，不能是天馬行空，也該從現實層面落實。