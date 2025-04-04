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新北客家桐花祭將開跑 體驗四月雪10日起報名

中央社／ 新北4日電

2025新北市客家桐花祭將於土城、三芝、鶯歌、瑞芳、石碇及新店等6個行政區登場；客家局今天表示，共49梯次桐花小旅行，自10日起開放報名，邀民眾體驗桐花紛飛飄落如雪美景。

市府客家事務局今天表示，繼新北櫻花季、杜鵑花季後，充滿青春與活力的客家桐花祭，將於4月起登場；邀請民眾於桐花盛開時，與親友春遊漫步，沉浸在雪白的桐花，一起感受客家音樂文化的魅力。

客家事務局長劉冠吟以新聞稿表示，活動以「青春桐樂會」為主軸，結合音樂與永續的理念，並邀模特兒、演員、歌手的王品澔代言。

客家局說，今年桐花小旅行時間自4月19日至5月10日，共有6條路線49梯次。首場活動「桐遊土城愛玩客」將於19日至20日登場，帶遊客沿著土城清溪步道拾級，前往桐花公園體驗彩繪活動。

其餘各區小旅行，可漫步三芝區客家屋體驗傳統彩繪，在海上平台俯瞰壯闊海景；或探訪瑞芳區古蹟之旅、於鶯歌區遠眺鳶山盛開的桐花，體驗有機農場活動。新店區將帶領旅人深入探索安坑輕軌機廠的奧秘，石碇區將帶領旅人走訪風露嘴桐花步道。

客家局表示，體驗雪白桐花紛飛的小旅行，每條路線都安排專業導覽解說，自4月10日中午12時開放報名，邀民眾在桐花樹下歌唱舞青春，感受熱情的活力。活動內容及報名方式，可至新北市客家桐花祭活動官網查詢。

客家 桐花祭

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