新莊武聖學堂小衛星 聘請老師為弱勢國中生輔導

位於新莊老街的武聖廟供奉關聖帝君，為新北市三級古蹟，緊鄰一旁的景德路建有武聖圖書館，為關心弱勢家庭學子，公所與廟方攜手合作，2017年開全台宮廟之先，創辦武聖學堂，後來納入社會局小衛星運作，迄今已嘉惠數百名學子。

武聖小衛星不僅提供鄰近國中生課後照顧、安親、輔導，每學期還辦理始、結業式，武聖廟管委會主委林俊德還頒發獎助學金，鼓勵學子向學。

新莊區公所社會課長林姿伶表示，為了讓學生在放學後能享用熱騰騰的晚餐，學堂特聘請阿英姊準備晚餐，每日下午三點多，便可看到她在廚房裡忙碌，陣陣的飯菜香充滿媽媽的味道，連路過的行人都可以聞得到。

林俊德表示，武聖學堂小衛星這學期收有28名學生，包含新莊、新泰國中及恆毅中學。由於國中生正值青春期，是孩子成長的重要階段，加上這些孩子多半屬於弱勢家庭或邊緣戶，他格外重視品行，孩子到學堂必須用悠遊卡刷到，下課也要刷退，這些資訊會連接家長，讓家長掌握孩子的動態，也比較放心。

為了協助學生課業，除了由新莊國中退休數學老師張順福和退休英文老師劉秀鳳義務輔導外，廟方另聘請台大、台科大、東吳等大學生加強課業複習，而這些鐘點費全由廟方支付，加上每天的食材等開支，林俊德說每月大概花費20多萬元，學生完全免費。

不僅幫助弱勢學生，也幫助老師。林俊德說，有對「0403大地震」受災戶的姊弟，原來跟阿嬤住，後來房屋震垮了，阿嬤也過世，他安排就讀東吳日文系的姊姊到學堂上課，付與鐘點費；另每個月資助弟弟5千元，直到高中畢業，讓姊弟得以安心生活和求學。