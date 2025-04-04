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新北十分天燈漲逾200元…消費物價飛漲 學者盼政府建立信譽機制

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
十分地區因獨特的天燈文化及自然瀑布，吸引眾多國際旅客到訪。記者李定宇／攝影
十分地區因獨特的天燈文化及自然瀑布，吸引眾多國際旅客到訪。記者李定宇／攝影

新北十分因天燈吸引許多遊客，但當地高昂物價使本國遊客卻步，學者擔心物價持續偏高將導致信譽不佳，變成墾丁、士林夜市，建議市府建立信譽評價APP，提供遊客經政府認證店家資訊。新北市經發局對此表示，鼓勵區域業者透過自主相互制約方式，針對價格合理調整。

記者觀察十分天燈從過去的100元漲到200元起跳，最貴的更要400元。店家10顆水餃售價也達100元、冰品接近200元。龍華科大觀光休閒系副教授薛榮祥說，十分天燈漲價須提供對應的價值。周邊多是小吃店家，衛生問題值得注意，認為市府在精進商圈的作為，可以設置平溪、十分商圈的專屬APP，透過APP的指引，讓到訪的遊客可以獲得經政府認證過的店家資訊。

他舉例，政府觀旅局、衛生局等可派人到現場查看店家的衛生情形、產品價格，包含周邊住宿的品質，若能通過政府的考核後，可以發給政府認證的立牌，提供旅客相關資訊避免被不肖業者坑殺情況，有個安全的消費場域。

他說，十分商圈若不斷漲價，有可能未來會變成墾丁或士林夜市因為高昂的物價使遊客不願回頭光顧，十分有瀑布、天燈的特殊條件吸引遊客，但也須注重遊客的消費感受，才能源源不絕永續經營。

新北市經發局對此表示，平溪地處山區，是以天燈文化體驗為主的觀光區。區域物價為市場機制的反應，因地處山區，原物料取得成本較高，物價普遍較平地區域高。

為提升遊客消費體驗，經發局將與平溪商圈協會合作，鼓勵區域業者透過自主相互制約方式，針對價格合理調整，避免過度調漲，並加強宣揚天燈文化的意義，以促進地區共同繁榮。

十分地區因獨特的天燈文化及自然瀑布，吸引眾多國際旅客到訪。記者李定宇／攝影
十分地區因獨特的天燈文化及自然瀑布，吸引眾多國際旅客到訪。記者李定宇／攝影

士林夜市 天燈

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