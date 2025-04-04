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把握連假好天氣 新北多家休閒農場推優惠活動

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙溪區「雙溪平林休閒農場」於連假期間推出國小以下兒童免收入園費優惠。圖／新北市農業局提供
雙溪區「雙溪平林休閒農場」於連假期間推出國小以下兒童免收入園費優惠。圖／新北市農業局提供

今天是清明連假第二天，不少人會趁好天氣出遊踏青，新北市農業局推薦，家庭出遊可選擇到新北多家休閒農場遊玩，連假期間有相關優惠及活動。

「準休閒農場」為陳朝亨設立，農場特殊的名稱是為紀念母親李準而命名，農場位於五股交流道旁，交通十分便利。園區內擁有豐富動植物生態景觀，園區是蝴蝶、螢火蟲、竹節蟲等多種昆蟲的棲息地，同時栽種數百種藥草、香草、景觀植物，擁有豐富的自然資源。

連假期間農場針對預約團體提供「蟲蟲大集合」、「拜訪青蛙王子」、「植物的故事」及「香草辨識」等生態主題導覽，讓遊客有機會好好認識場內的各類動植物；還有「環保袋拓印」、「香草盆栽」、「彩繪風箏、風鈴」等DIY手作，讓遊客製作各式獨特的紀念品帶回家。

場內也提供遊客可選「神奇大泡泡」、「水火箭」等活動，能夠配合顧客需求客製化套裝行程。散客入園也能體驗彩繪、拓印DIY、小動物互動及神奇大泡泡等活動。團體行程須提前預約，散客入園費為150元，五股區居民則享有每周六免收入園費優惠。

準休閒農場表示，農場於4月3日至4月6日連假期間推出兒童節活動，農場內會發放闖關單，完成各項挑戰收集蓋章，於臉書打卡並分享照片後，便能獲得泡泡水1罐。園區內消費滿500元，即可獲得免費入園券一張，憑券可享2人下次免費入園。

除了「準休閒農場」外，雙溪區「雙溪平林休閒農場」於連假期間推出國小以下兒童免收入園費優惠，可以前往欣賞場內豐富的自然資源；萬里區「亮山川休閒農場」於4月4日到5日推出兒童插秧活動，讓13歲以下入園遊客體驗插秧樂趣。

準休閒農場園區內擁有豐富動植物生態景觀。圖／新北市農業局提供
準休閒農場園區內擁有豐富動植物生態景觀。圖／新北市農業局提供
五股準休閒農場提供遊客可選「神奇大泡泡」、「水火箭」等活動，能夠配合顧客需求客製化套裝行程。圖／新北市農業局提供
五股準休閒農場提供遊客可選「神奇大泡泡」、「水火箭」等活動，能夠配合顧客需求客製化套裝行程。圖／新北市農業局提供

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