北市公車急煞、猛起步…害乘客傷 議員曝3天就有1人摔倒

北市公車路網便利，常是民眾通勤與生活代步的交通工具，卻頻傳駕駛急煞、猛起步致乘客受傷，議員發現去年平均每3天就有1人遇到類似狀況，建議市府發展無人自駕公車，解決駕駛缺工與乘車安全。交通局說，北市公車公會「公車學院」將針對摔夾傷案件防制培訓。

議員曾獻瑩近期接獲民眾陳情，搭公車遇駕駛急煞導致跌倒受傷，他進一步調閱1999市民陳情資料發現，去年針對公車急煞申訴高達1043件，平均每天就有近3件，其中129件紀錄是乘客因急煞釀傷，等於每3天就有1人在公車上摔倒。若年長者摔倒，後續照料恐成家庭額外負擔。

曾獻瑩認為，造成原因之一在於公車駕駛人力長期不足，去年北市15家公車業者缺額共達1489人，占所需駕駛總數27%，多家客運公司缺口逾百人、甚至有超過300人；駕駛為避免脫班及完成每日載運趟數目標，常於發車、停車時產生明顯頓挫，影響乘客安全。

曾獻瑩建議市府，應加速結合AI技術的實際應用，發展有安全員在車上輔助的自動駕駛公車。

台北市公運處業務稽查科長梁筠翎表示，駕駛煞車踩踏的力道會影響到乘客的感受，民眾摔傷案件以避險煞車樣態最多，其他多為駕駛的個人駕駛行為導致，而非車型因素。

梁筠翎說，公運處改善駕駛缺員問題，透過大數據資料檢討並提升公車路線營運效率，另公車新運價1月20日起實施，駕駛配合加薪8000元，盼可減少現有駕駛流失，也能吸引更多年輕人投入。

至於行車安全，公運處每年12場行車安全服務教育訓練，也要求公車業者自主教育訓練；北市公車公會今年成立「公車學院」，已於3月31日開訓，預計10場次以上培訓課程，4月28日實車體驗營針對摔夾傷案件防制。