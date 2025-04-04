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房屋稅2.0上路 「脫北潮」首季近4萬人

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市「脫北潮」難解，今年首季遷出人口數飆到近4萬。歐新社
北市「脫北潮」難解，今年首季遷出人口數飆到近4萬。歐新社

北市「脫北潮」難解，今年1到3月遷出人口數飆到近4萬人，其中單是3月遷出就破2萬人，創單月新高。北市府研判，中央房屋稅2.0新制讓外縣市有房的市民將戶籍遷出，3月24日為今年最後設籍日，導致3月遷出人口數創新高。

民政局統計，今年1月遷入4529人，遷出6473人；2月遷入5764人，遷出1萬2667人，遷出比遷入多6903人；3月遷入8056人，遷出擴大至2萬158人，遷入抵不過遷出，也讓北市總人口從248萬掉到246萬。

民政局指出，人口遷移因素很多，非單一因素影響，但與中央房屋稅2.0新制須設戶籍有關聯。

財政局表示，2.0新制去年7月起實施，住家用房屋新增需有本人、配偶或直系親屬設立戶籍，才能適用自住稅率1.2%或1.0%，否則將依非自住稅率3.2%至4.8%課徵。

有民眾說，因適用自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，該址戶籍內至少要保留土地所有權人、配偶或直系親屬其中1人的戶籍，但房子在其他縣市，只好將家中成員戶籍遷入。

官員感嘆，原本設籍在北市的家戶，若同時持有外縣市新成屋，房屋現值可能比台北舊屋高，會為減稅而遷出台北。其實在台北生活的實際人口並沒下降，但中央房屋稅新制相當於變相懲罰台北，形成台北戶籍人口急遽流失的「帳面現象」。

稅捐處指出，民眾的確會選擇房屋課稅現值較高的地點設戶籍，合法節省較高稅額，房屋稅2.0新制應是北市近期人口遷出的重要因素之一。

北市府 戶籍 房屋

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