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大型重機 盼新北可停一般機車格

聯合報／ 記者張策／新北報導
大型重機團體昨在烏來立體停車場舉辦「停車大富翁」，約有200輛大型重機到場，車友盼開放大型重機可停一般機車格。記者張策／攝影
大型重機團體昨在烏來立體停車場舉辦「停車大富翁」，約有200輛大型重機到場，車友盼開放大型重機可停一般機車格。記者張策／攝影

新北大型重機停在專用格內，重機團體昨呼籲新北比照台北、台中、桃園，試辦開放一般機車格讓大型重機停放；新北交通局長鍾鳴時認為，目前「大型重機專用格」使用率在高峰地區占6成，仍有許多人使用，應以現行制度為主。

新北交通局目前在公有停車場皆開放重機停放，並規畫專用格位，臉書粉專「通勤者之歌」昨號召200名大型重機車友到烏來區立體停車場辦「停車大富翁」，騎士領取手寫牌，標注自己摩托車尺寸，騎士採「一車一格」方式停放一般機車格，約8成都停得進去。

車友認為，台北、台中、桃園已陸續試辦開放大型重機停放標準機車格，且台北、台中已進入擴大試辦階段，且試辦結果良好，未引發糾紛。唯獨新北市仍堅持專用格政策，未嘗試開放機車格，這種做法「過於保守」。

「依照車輛體積決定停放空間，才是對所有用路人最有利的政策。」通勤者之歌表示，2012年以前，大型重機原本就停在機車格內，如今造車技術進步、車身體積縮小，反而被禁止，邏輯自相矛盾，「難道台北、台中的物理法則和新北不同？」

「惡意占用車位抗議的話，非常不可取。」鍾鳴時表示，目前公有停車場皆開放重機停放，並規畫專用格位，93%的大型重機長度放不進機車格，若要重畫格位也相當麻煩，應以現行制度為主。

鍾鳴時認為，重機專用格在停車場內的月票費用比汽車便宜，對重機族群仍是友善的做法，若開放停機車格可能會衍生其他機車族群的停車問題，目前並無計畫調整政策，但會根據不同區域的需求，評估是否增設重機專用格。

同樣身為大型重機騎士的議員陳世軒認為，如果試辦停一般機車格後真的有困擾，再來討論配套措施，而不是直接拒絕可能性。重機騎士比誰都愛車，若空間不夠、怕被刮傷，通常都會選擇不停，與一般機車族群的爭議其實沒有想像中大。

停車場 機車族 重機 陳世軒

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