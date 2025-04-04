智慧停車地磁失靈 車駛離仍計費

北市推動路邊停車格改為地磁或車柱的智慧停車收費，但有民眾發現停在地磁設備的車格時，明明已駛離，卻還持續超收，議員張文潔呼籲解決干擾等問題。停管處表示，加派巡檢之外，也會要求廠商將回傳訊息頻率縮短。

張文潔表示，陳情民眾指出，今年3月在松仁路308巷地磁智慧停車收費區，從上午9點開始停車，到下午1點離開，由於為身心障礙人士，因此前4小時免費，不料在車輛開走後仍繼續計時，導致停車時間延長超過4小時，類似情況發生過數次。

張文潔說，根據停管處提供資料，地磁感測設備具有微雷達、sim卡、電池，運作方式為磁場擾動後使用微雷達檢測車輛進入或駛離，訊號透過sim卡網路傳輸，進以計算停車時間。

張文潔認為，裝置若遇到干擾可能會影響準確度，且若遇到基站負載過高或sim卡狀態異常導致訊號延遲，勢必都要有人定期人工檢測連線狀態。調查過程中發現新北也曾發生過類似狀況，尤其明年北市將全面裝設，若民眾沒有留心，超收的費用也會成為一筆可觀數目。

停管處營運科長李杰儒表示，該起地磁感測設備屬於個案，也確實有收到已經駛離的佐證，北市加強設備的巡檢，也要求廠商縮短回傳訊息的頻率，以往5秒1次，希望再更縮短，以降低類似狀況。其他縣市發生類似狀況是，旁邊有工地，設備受到沙地等影響，導致地磁干擾，民眾也可及時陳情反映。