快訊

懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

北市歷史建築變停車場 文化局挨批放任

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，還被發現變成停車場，文化局會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，還被發現變成停車場，文化局會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供

北市歷史建築「陽明山美軍宿舍群」占地4萬餘坪，議員發現其中山仔后前美軍宿舍1戶修復進度落後，未取得使用許可還變停車場，要求落實督導。文化局說，已告知管理人台灣銀行，歷史建築未取得使用許可前不得作為停車使用。

山仔后前美軍宿舍為1950至60年代提供當時駐台美軍居住所建，具歷史文化價值者且表現地域風貌或民間藝術，雖小部分建築改變，但整體環境優良，2007年登錄為歷史建築。

此所有權及管理機關皆為台灣銀行，現況包含愛富2街、愛富2街厚生巷、愛富3街、愛富3街長生巷共17戶，卻被議員王欣儀發現外觀殘破不堪，有些更無門窗。

文化局3月25日會同3位文資委員辦理管理維護查核會勘，台銀與相關單位也到場，委員們認為愛富1街1號（F100）修復工程延宕多年，尚未取得使用許可，擅自使用空地作為營業用停車位，不符法規、程序，應予糾正；文化局也要求台銀限期4月15日前改善。

王欣儀質疑，修復進度未依期程執行，是否已追究？且作為停車使用已是違規事實，為何能免責開罰？文化局形同放任。

文化局回應，愛富二街一號（F100）歷史建築修復及再利用計畫及因應計畫，應於前年完工，卻未依工程進度執行，因此請台銀說明；台銀承租單位委託的建築師事務所前年10月送修正工程進度表，去年5月提出變更設計，但文化局未通過審查；若因管理不當涉及文資法毀損歷史建築，將處台銀30萬元至200萬元罰鍰。 

文化局 歷史建築

延伸閱讀

歷史建築陽明山美軍宿舍 北市議員爆「竟變停車場」

智慧停車出包 北市地磁計時超收身障者4小時費用

活動出包「議員頭銜全寫錯」 竹市文化局長傳請辭？本人回應

網友原價轉讓演唱會票遭指「賣黃牛票」擾民？ 高市文化局：掌握加價證據

相關新聞

大型重機 盼新北可停一般機車格

新北大型重機停在專用格內，重機團體昨呼籲新北比照台北、台中、桃園，試辦開放一般機車格讓大型重機停放；新北交通局長鍾鳴時認...

北市歷史建築變停車場 文化局挨批放任

北市歷史建築「陽明山美軍宿舍群」占地4萬餘坪，議員發現其中山仔后前美軍宿舍1戶修復進度落後，未取得使用許可還變停車場，要...

智慧停車地磁失靈 車駛離仍計費

北市推動路邊停車格改為地磁或車柱的智慧停車收費，但有民眾發現停在地磁設備的車格時，明明已駛離，卻還持續超收，議員張文潔呼...

房屋稅2.0上路 「脫北潮」首季近4萬人

北市「脫北潮」難解，今年1到3月遷出人口數飆到近4萬人，其中單是3月遷出就破2萬人，創單月新高。北市府研判，中央房屋稅2...

全台第二高！34秒可衝68樓 台北雙星2027年完工

台北雙星C1、D1開發大樓正如火如荼施工，負責工程的台北捷運局以縮時影片紀錄把地而起的畫面，捷運局介紹，兩棟建築將興建5...

清明連假新北烏來老街現人潮 停車場爆滿

今日清明連假第一天，烏來老街人潮洶湧，吸引眾多民眾前來感受在地風情。遊客表示很喜歡烏來的原住民美食、風景及溫泉，記者實地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。