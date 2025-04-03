緬甸強震靈鷲山瓦城發物資 清晨返仰光擬再賑災

緬甸強震釀死傷慘重，還造成許多著名佛寺倒塌。靈鷲山今天表示，賑災團在瓦城5處醫院及寺院捐贈物資，清晨返回仰光；下次規劃將補充物資，更深入災區慰問災民。

緬甸3月28日發生強震，震央位於瓦城（曼德勒，Mandalay）附近實皆省（Sagaing），死傷慘重。

靈鷲山佛教教團今天接受中央社記者電訪表示，賑災團克服交通障礙，4月2日傍晚抵達瓦城，將民生與醫療、衛生物資卸下後，安置在瓦城舊皇城附近的「威巴沙瓦迪佛學院」，並在5個地點逐一發放。

教團轉述，靈鷲山緬甸大善園寺監院暨弄曼沙彌學院副院長恆明法師透露捐贈物資點以醫院及寺院為主，再分發給有需要者，當地災民都表達感謝。

恆明法師指出，賑災團今天清晨5時許啟程返回仰光，預計今天晚間才會抵達。下次賑災以補充分贈點物資及送屍布為主，將進入更深的災區。目前在威巴沙瓦迪佛學院建立中繼點，並留下1名比丘，現場處理派發事宜。

靈鷲山賑災團另有物資送到「瑞耶少（瑞萊桑）寺院」，當地是古建築。依據傳回的照片顯示，佛寺災後慘不忍睹，建築倒塌，樹木傾倒，磚牆狼籍堆滿一地。

瑞耶少寺院旁邊的瑪哈牟尼寺（Mahamuni BuddhaTemple）是瓦城的著名佛教聖地，從照片與影片觀察，佛塔嚴重損毀，建築損毀有如廢墟，地面只剩下殘存的塔尖。

緬甸強震後，多處佛寺坍塌損毀，許多比丘與沙彌只能在戶外搭棚起居生活，躺臥在地上的蓆子，樹木之間的繩子掛滿衣物。由於餘震不斷，也有的病患躺在路邊病床上，不敢回到建築物內。