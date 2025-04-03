全台第二高！34秒可衝68樓 台北雙星2027年完工

台北雙星C1、D1開發大樓正如火如荼施工，負責工程的台北捷運局以縮時影片紀錄把地而起的畫面，捷運局介紹，兩棟建築將興建53層及70層，目前已搭建到19層，更預告智慧電梯34秒爬升到68樓，預計2027年完工後成為全台第二高大樓。

負責該工程的台北市捷運局一工處土七所主任蔡忠錡說明，目前C1、D1兩棟大樓正進行鋼構吊裝及樓板施工，都已吊裝至19層樓。而C1為53層樓，樓高280公尺；D1為70層樓，樓高360公尺，預計2027年完工、2029年啟用，將成為全台第二大的高樓。

捷運局說，兩棟大樓採用94台智慧電梯，其中包含18台智慧雙層電梯，從1樓直達68樓的景觀樓層僅需34秒，民眾將可體驗迅速移動的感覺。

捷運局說，C1、D1開發大樓為擁有六鐵共構優勢的複合式商業體，日後將作為通勤差旅的中轉交通樞紐，並提供民眾一個友善且舒適的遊逛空間，將串聯北門、大稻埕老城區。