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清明連假新北烏來老街現人潮 停車場爆滿

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今日清明連假第一天，烏來老街人潮洶湧，遊客都表示很喜歡烏來的原住民美食、風景及溫泉。記者張策／攝影
今日清明連假第一天，烏來老街人潮洶湧，遊客都表示很喜歡烏來的原住民美食、風景及溫泉。記者張策／攝影

今日清明連假第一天，烏來老街人潮洶湧，吸引眾多民眾前來感受在地風情。遊客表示很喜歡烏來的原住民美食、風景及溫泉，記者實地走訪發現，今日烏來人潮洶湧、停車位爆滿。

33歲張姓小姐表示：「因為這裡有很道地的原住民食物，我們家都很喜歡。」她認為老街美食充滿原住民風味，是家庭聚餐的好去處。

41歲方姓先生則帶著家人利用連假來此小住兩天，泡溫泉放鬆身心。他坦言：「老街的東西有些重複，但蠻好吃的。」方先生表示，雖然部分商品略顯雷同，但整體氛圍依然令人滿意。

27歲劉姓小姐和男友一起到烏來約會，她說「烏來老街雖然不大但麻雀雖小五臟俱全，紀念品、吃的、喝的都有，風景也很漂亮，等一下可能會去泡溫泉。」她欣賞老街的多元性，認為這裡能夠滿足各種遊客需求。

此外，一位56歲的攤商表示：「有假期其實老街都滿多人的，本身住在烏來，覺得烏來老街能繼續發展下去很不錯。」攤商認為，老街在假日期間人氣旺盛，有助於帶動在地經濟發展。

烏來老街憑藉著獨特的文化、風味美食與優美的自然景致，持續成為清明連假熱門旅遊景點。

今日清明連假第一天，烏來老街人潮洶湧，吸引眾多民眾前來感受在地風情。記者張策／攝影
今日清明連假第一天，烏來老街人潮洶湧，吸引眾多民眾前來感受在地風情。記者張策／攝影
記者實地走訪發現，今日烏來人潮洶湧、停車位爆滿。記者張策／攝影
記者實地走訪發現，今日烏來人潮洶湧、停車位爆滿。記者張策／攝影

烏來 美食 老街

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