清明連假新北烏來老街現人潮 停車場爆滿
今日清明連假第一天，烏來老街人潮洶湧，吸引眾多民眾前來感受在地風情。遊客表示很喜歡烏來的原住民美食、風景及溫泉，記者實地走訪發現，今日烏來人潮洶湧、停車位爆滿。
33歲張姓小姐表示：「因為這裡有很道地的原住民食物，我們家都很喜歡。」她認為老街美食充滿原住民風味，是家庭聚餐的好去處。
41歲方姓先生則帶著家人利用連假來此小住兩天，泡溫泉放鬆身心。他坦言：「老街的東西有些重複，但蠻好吃的。」方先生表示，雖然部分商品略顯雷同，但整體氛圍依然令人滿意。
27歲劉姓小姐和男友一起到烏來約會，她說「烏來老街雖然不大但麻雀雖小五臟俱全，紀念品、吃的、喝的都有，風景也很漂亮，等一下可能會去泡溫泉。」她欣賞老街的多元性，認為這裡能夠滿足各種遊客需求。
此外，一位56歲的攤商表示：「有假期其實老街都滿多人的，本身住在烏來，覺得烏來老街能繼續發展下去很不錯。」攤商認為，老街在假日期間人氣旺盛，有助於帶動在地經濟發展。
烏來老街憑藉著獨特的文化、風味美食與優美的自然景致，持續成為清明連假熱門旅遊景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言