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淡水福佑宮媽祖遶境登場 祈求新北風調雨順

聯合報／ 記者張策江婉儀／新北即時報導
今為淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典。圖／新北市民政局提供
今為淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典。圖／新北市民政局提供

新北市淡水福佑宮今舉行年度媽祖聖駕遶境活動，民政局長林耀長代表新北市長，前往淡水老街廣場紅壇行宮參與盛典，並在鑼鼓聲中恭迎媽祖金身起駕，祈求新北市風調雨順、百姓安康。

淡水福佑宮建於1782年，主祀天上聖母，至今已有200多年歷史，1985年被內政部指定為三級古蹟。早年因廟埕直通河岸碼頭，成為當地漁民出海前必經的祈福之地，至今仍是淡水地區的重要信仰中心。

福佑宮長年致力公益與社會福利，成立「財團法人新北市私立淡水媽社會福利慈善事業基金會」，提供各項社會服務，關懷弱勢族群，延續媽祖慈悲精神。

民政局表示，今年遶境活動除傳統儀式外，當天下午，廟方會準備平安糕、手機金箔貼及「淡水媽祈福盲盒彩蛋」，讓信眾領取祈福。此外，活動現場也安排知名鼓陣團表演，增添熱鬧氛圍，歡迎民眾共襄盛舉。

民政局長林耀長（右）代表市長來到淡水老街廣場紅壇行宮，一同參與年度地方盛事。圖／新北市民政局提供
民政局長林耀長（右）代表市長來到淡水老街廣場紅壇行宮，一同參與年度地方盛事。圖／新北市民政局提供
今為淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典，現場聚集許多友宮一起共襄盛舉。圖／新北市民政局提供
今為淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典，現場聚集許多友宮一起共襄盛舉。圖／新北市民政局提供
今為淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典，淡水媽在熱鬧的鑼鼓聲中起駕。圖／新北市民政局提供
今為淡水福佑宮媽祖聖駕遶境大典，淡水媽在熱鬧的鑼鼓聲中起駕。圖／新北市民政局提供

媽祖 淡水 遶境

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