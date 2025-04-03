淡水福佑宮媽祖遶境登場 祈求新北風調雨順

新北市淡水福佑宮今舉行年度媽祖聖駕遶境活動，民政局長林耀長代表新北市長，前往淡水老街廣場紅壇行宮參與盛典，並在鑼鼓聲中恭迎媽祖金身起駕，祈求新北市風調雨順、百姓安康。

淡水福佑宮建於1782年，主祀天上聖母，至今已有200多年歷史，1985年被內政部指定為三級古蹟。早年因廟埕直通河岸碼頭，成為當地漁民出海前必經的祈福之地，至今仍是淡水地區的重要信仰中心。

福佑宮長年致力公益與社會福利，成立「財團法人新北市私立淡水媽社會福利慈善事業基金會」，提供各項社會服務，關懷弱勢族群，延續媽祖慈悲精神。