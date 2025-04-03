重機可停機車格？重機團體盼新北市跟進北市、台中作法

新北市禁止重機停放機車格，堅持推動「大型重機專用格」，重機團體今號召約200輛大型重機前往烏來舉行「停車大富翁」，以行動實測是否能停入機車格，並呼籲新北市跟進台北、台中，擴大試辦開放機車格。

對於開放大型重機停放機車格，新北市交通局長鍾鳴時持反對態度，認為大型重機應停放專用格，並強調：「93%的大型重機長度放不進機車格」，若要重畫格位也相當麻煩，比例上應以現行制度為主。

臉書粉專「通勤者之歌」指出，台北、台中已陸續試辦開放大型重機停機車格，並逐步擴大試辦範圍，唯獨新北仍禁止。先前在台北、台中舉辦「停車大富翁」活動，成效都不錯，當地政府看到後也開始試辦開放大型重機停放機車格。

此次烏來活動中，約200輛大型重機參與，「通勤者之歌」強調：「大部分車輛都可以完整停入機車格，根本不會造成交通影響或空間浪費。」他們質疑新北市交通局的說法，認為應該比照其他城市試辦，而非一味禁止。「台北及台中試辦成效都很不錯，民間聲音也大多是支持的。」

通勤者之歌表示，「依照車輛體積決定停放空間，才是對所有用路人最有利的政策。」禁止大型重機停放機車格，並不會改善停車問題，反而只會讓騎士改騎普重機，占用相同的停車空間。相反地，開放大型重機停放機車格，不僅能提升停車效率，還能減少單人開車出行，降低道路壅塞，讓汽車駕駛更容易找到車位。

不過，一般用路人對此意見不一。54歲的朱姓汽車駕駛表示，「滿支持開放重機去停機車格的，如果明明停得進去卻強制要求不能停，這不是浪費空間是什麼？」45歲的錢姓汽車駕駛則說，「每次看到停車場沒位子，但有一輛重機停在汽車格，就覺得很搞笑，雖然有專用格，但數量根本不夠。」

機車騎士間也有不同看法。33歲的吳姓騎士認為，「小台一點的重機是可以停，但有些車體較寬，雖然停得進去，但會凸出來占用到旁邊格子的空間，這樣就不太妥當。」49歲的江姓騎士則表示，「不贊成讓重機停機車格，因為車體太大，容易刮到其他機車，專用格只要再多畫一些就好，停汽車格確實有點浪費空間，但如果停機車格，問題會更多。」