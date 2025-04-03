大型重機齊聚烏來爭停車權益 新北交通局：公有停車場開放重機停放

大型重機團體今在烏來立體停車場舉辦「停車大富翁」，旨在爭取合法停放機車格，認為規畫專用格不僅無法有效解決大型重機的停車困擾，反而還是更浪費空間的做法。呼籲比照台北、台中、桃園，試辦開放機車格讓大型重機停放。

新北市交通局長鍾鳴時強調，目前公有停車場皆開放重機停放，並規畫專用格位，不會浪費空間。

鍾鳴時指出，目前新北市內的「大型重機專用格」使用率在高峰地區可達六成，因此不會造成空間浪費。此外，重機專用格的在停車場內的月票費用比汽車便宜，對重機族群仍是友善的做法。

針對重機族群希望開放標準機車格的訴求，鍾鳴時認為，開放重機停放機車格可能會衍生機車族群的停車問題。因此，目前並無計畫調整政策，但會根據不同區域的需求，評估是否增設重機專用格。

對於新北市的說法，重機族群並不買單。他們指出，台北、台中、桃園已陸續試辦開放大型重機停放標準機車格，且台北、台中已進入擴大試辦階段，且試辦結果良好，未引發糾紛。唯獨新北市仍堅持專用格政策，未嘗試開放機車格，這種做法「過於保守」。

臉書粉專「通勤者之歌」表示，2012年以前，大型重機原本就停在機車格內，如今造車技術進步、車身體積縮小，反而被禁止，邏輯自相矛盾。並質疑「難道台北、台中的物理法則和新北不同？」

通勤者之歌同時指出，交通部跟新北交通局口中的「重機族群」，實際上只是擁有大型重機的用路人。這些人也會騎普重機車，也會開車，下了車一樣也是行人。呼籲請不要再用標籤化的詞語去撕裂台灣社會。

鍾鳴時抨擊重機騎士的做法，表示：「若是來玩或車聚等合法狀況下是非常歡迎的，但惡意佔用車位抗議的話，則非常不可取。」

對此，通勤者之歌回應，烏來假日時汽車本就會爆滿，車輛出遊時正常使用停車格，重機騎士此次活動同樣是來出遊、聊天，順便表達訴求。質疑交通局長的言論是否帶有歧視意味？