快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

歷史建築陽明山美軍宿舍 北市議員爆「竟變停車場」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，愛富1街1號還被發現變成停車場，文化局3月25日會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，愛富1街1號還被發現變成停車場，文化局3月25日會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供

北市歷史建築陽明山美軍宿舍群」占地4萬餘坪，議員王欣儀發現其中山仔后前美軍宿舍1戶修復進度落後，未取得使用許可還變停車場，批文化局漠視違規，要求落實督導。文化局說，上周會勘並限期改善，管理人台銀若因管理不當涉及毀損，最重可處200萬元。

山仔后前美軍宿舍為1950至60年代提供當時駐台美軍居住所建，具歷史文化價值者且表現地域風貌或民間藝術，雖小部分建築改變，但整體環境優良，展現西洋獨幢住宅的風貌，2007年登錄為歷史建築。

此所有權及管理機關皆為台灣銀行，現況包含愛富2街、愛富2街厚生巷、愛富3街、愛富3街長生巷共17戶，卻被王欣儀發現外觀殘破不堪，有些更無門窗。

文化局3月25日會同3位文資委員辦理管理維護查核會勘，台灣銀行與相關單位也到場，委員們認為愛富1街1號（F100）修復工程延宕多年，尚未取得使用許可，擅自使用空地作為營業用停車位，不符法規、程序，應予糾正；文化局也要求台銀限期4月15日前改善。

王欣儀質疑，該址修復進度落後，未依期程執行，文化局是否已追究使用單位、管理機關相關責任或有處置措施？且作為停車使用已是違規事實，為何能免責開罰？她批文化局督導作為欠缺時程與強度，形同放任，要求文化局正視自身督導責任，避免管理失責戕害北市文化資產價值。

文化局回應，文化局會不定期針對文化資產標的辦理管理維護訪視會勘，陽明山美軍宿舍每年至少一次訪視會勘。

文化局說，2022年12月21日核准愛富二街一號（F100）歷史建築修復及再利用計畫及因應計畫，預計應於2023年完工。文化局2023年初訪視會勘發現未依工程進度執行，因此請台銀說明；台銀轉請承租單位盡速辦理，承租單位委託的建築師事務所2023年10月送修正工程進度表，2024年5月提出變更設計，但文化局未通過審查。

文化局強調，已告知台銀，歷史建築未取得使用許可前不得作為停車使用，限期4月15日前改善，並再次提醒台銀積極督導承租單位執行與維護管理、審慎選擇承租者。後續經調查，若因管理不當涉及文資法第106條第1項第7款毀損歷史建築行為，將依法處台銀30萬元至200萬元罰鍰。 

「山仔后前美軍宿舍」變成停車場，北市文化局會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
「山仔后前美軍宿舍」變成停車場，北市文化局會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」愛富1街1號變成停車場，文化局3月25日會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」愛富1街1號變成停車場，文化局3月25日會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，愛富1街1號還被發現變成停車場，文化局3月25日會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，愛富1街1號還被發現變成停車場，文化局3月25日會勘要求限改。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」為1950至60年代提供當時駐台美軍居住所建，如今未修復，未取得使用許可，空地卻被擅自使用作為營業用停車位。圖／王欣儀研究室提供
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」為1950至60年代提供當時駐台美軍居住所建，如今未修復，未取得使用許可，空地卻被擅自使用作為營業用停車位。圖／王欣儀研究室提供
台北市文化局3月25日會同3位文資委員辦理「山仔后前美軍宿舍」管理維護查核會勘，台灣銀行與相關單位也到場。圖／王欣儀研究室提供
台北市文化局3月25日會同3位文資委員辦理「山仔后前美軍宿舍」管理維護查核會勘，台灣銀行與相關單位也到場。圖／王欣儀研究室提供

文化局 文化資產 歷史建築 美軍 陽明山

延伸閱讀

【軍情+】獨家開箱！美軍現役反無人機雷達、陸海空影像偵察神器

智慧停車出包 北市地磁計時超收身障者4小時費用

厲害！竹縣關西上林社區8度蟬聯A級微笑社區 成果豐碩

活動出包「議員頭銜全寫錯」 竹市文化局長傳請辭？本人回應

相關新聞

重機可停機車格？重機團體盼新北市跟進北市、台中作法

新北市禁止重機停放機車格，堅持推動「大型重機專用格」，重機團體今號召約200輛大型重機前往烏來舉行「停車大富翁」，以行動...

發生什麼事？今年1至3月「脫北潮」大爆發 遷出近4萬人

台北市人口今年又出現明顯跌幅，且爆發「脫北潮」；從今年1至3月，短短3個內遷出人口數飆破近4萬人，其中3月一個月之內，遷...

淡水福佑宮媽祖遶境登場 祈求新北風調雨順

新北市淡水福佑宮今舉行年度媽祖聖駕遶境活動，民政局長林耀長代表新北市長，前往淡水老街廣場紅壇行宮參與盛典，並在鑼鼓聲中恭...

大型重機齊聚烏來爭停車權益 新北交通局：公有停車場開放重機停放

大型重機團體今在烏來立體停車場舉辦「停車大富翁」，旨在爭取合法停放機車格，認為規畫專用格不僅無法有效解決大型重機的停車困...

歷史建築陽明山美軍宿舍 北市議員爆「竟變停車場」

北市歷史建築「陽明山美軍宿舍群」占地4萬餘坪，議員王欣儀發現其中山仔后前美軍宿舍1戶修復進度落後，未取得使用許可還變停車...

新北動保處分3類評鑑寵物業者 最新評鑑結果上網查

新北市動保處為強化特定寵物業管理，每兩年辦理一次評鑑作業，審核繁殖、買賣及寄養業者的營運狀況。審計部新北市審計處於202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。