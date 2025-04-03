歷史建築陽明山美軍宿舍 北市議員爆「竟變停車場」

北市歷史建築「陽明山美軍宿舍群」占地4萬餘坪，議員王欣儀發現其中山仔后前美軍宿舍1戶修復進度落後，未取得使用許可還變停車場，批文化局漠視違規，要求落實督導。文化局說，上周會勘並限期改善，管理人台銀若因管理不當涉及毀損，最重可處200萬元。

山仔后前美軍宿舍為1950至60年代提供當時駐台美軍居住所建，具歷史文化價值者且表現地域風貌或民間藝術，雖小部分建築改變，但整體環境優良，展現西洋獨幢住宅的風貌，2007年登錄為歷史建築。

此所有權及管理機關皆為台灣銀行，現況包含愛富2街、愛富2街厚生巷、愛富3街、愛富3街長生巷共17戶，卻被王欣儀發現外觀殘破不堪，有些更無門窗。

文化局3月25日會同3位文資委員辦理管理維護查核會勘，台灣銀行與相關單位也到場，委員們認為愛富1街1號（F100）修復工程延宕多年，尚未取得使用許可，擅自使用空地作為營業用停車位，不符法規、程序，應予糾正；文化局也要求台銀限期4月15日前改善。

王欣儀質疑，該址修復進度落後，未依期程執行，文化局是否已追究使用單位、管理機關相關責任或有處置措施？且作為停車使用已是違規事實，為何能免責開罰？她批文化局督導作為欠缺時程與強度，形同放任，要求文化局正視自身督導責任，避免管理失責戕害北市文化資產價值。

文化局回應，文化局會不定期針對文化資產標的辦理管理維護訪視會勘，陽明山美軍宿舍每年至少一次訪視會勘。

文化局說，2022年12月21日核准愛富二街一號（F100）歷史建築修復及再利用計畫及因應計畫，預計應於2023年完工。文化局2023年初訪視會勘發現未依工程進度執行，因此請台銀說明；台銀轉請承租單位盡速辦理，承租單位委託的建築師事務所2023年10月送修正工程進度表，2024年5月提出變更設計，但文化局未通過審查。