新北動保處分3類評鑑寵物業者 最新評鑑結果上網查

新北市動保處為強化特定寵物業管理，每兩年辦理一次評鑑作業，審核繁殖、買賣及寄養業者的營運狀況。審計部新北市審計處於2023年8月查核發現，動保處使用的評鑑表件未區分不同業者經營型態，動保處表示評鑑表格已改善，並定期上網讓民眾查詢寵物業者評鑑結果。

審計處表示，新北動保處後已根據不同經營型態修正寵物業評鑑表，並於2024年度評鑑作業中正式使用，確保評鑑項目符合業者實際營運模式。此外動保處也已於2025年1月將最新評鑑結果上傳至寵物管理資訊網，讓民眾可透過該平台查詢特定寵物業者的評鑑狀況。

審計處肯定動保處的改善措施，並建議未來持續精進評鑑機制，確保評鑑標準的透明度與公平性，提升寵物業管理成效，讓業者與消費者均受惠。

動保處表示，動保處始終致力於提升動物福利及寵物業管理品質。未來將持續檢討並優化評鑑作業，確保審查過程更加細緻且符合業者實況，並強化資訊公開機制，讓民眾能夠安心選擇合格業者，進而促進寵物產業的健康發展。

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