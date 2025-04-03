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智慧停車出包 北市地磁計時超收身障者4小時費用

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
地磁感測設備也曾發生過干擾，導致超收費用等狀況。示意圖。記者邱書昱／攝影
地磁感測設備也曾發生過干擾，導致超收費用等狀況。示意圖。記者邱書昱／攝影

台北市預計明年底，路邊停車格改為地磁或車柱的智慧停車收費，不料，有民眾發現停在地磁設備的車格時，明明已駛離，卻還持續超收，北市議員張文潔接獲陳情，呼籲設法解決干擾等問題。停管處表示，加派巡檢之外，也會要求廠商將回傳訊息頻率縮短。

張文潔表示，根據陳情民眾指出，今年3月在松仁路308巷地磁智慧停車收費區，從上午9點開始停車，到下午1點離開，由於為身心障礙人士，因此前4小時免費，不料在車輛開走後仍繼續計時，導致停車時間延長超過4小時，而類似情況發生過數次。

張文潔說，根據停管處提供資料，地磁感測設備具有微雷達、sim卡、電池，運作方式為磁場擾動後使用微雷達檢測車輛進入或駛離，訊號透過sim卡網路傳輸，進以計算停車時間。

張文潔認為，裝置若遇到干擾可能會影響準確度，且若遇到基站負載過高或sim卡狀態異常導致訊號延遲，勢必都要有人定期人工檢測連線狀態。她調查過程中發現新北市也曾發生過類似狀況，尤其明年北市將全面裝設，若民眾沒有留心，超收的費用也會成為一筆可觀的數目。

停管處營運科長李杰儒表示，該起地磁感測設備屬於個案，也確實有收到已經駛離的佐證，為此，台北市加強設備的巡檢，也要求廠商縮短回傳訊息的頻率，以往5秒1次，希望再更縮短，以降低類似狀況。

他也說，根據了解，之前其他縣市類似的狀況是，旁邊有工地，設備受到沙地等影響，導致地磁干擾。

李杰儒說，目前北市預計在年底會全面採用車柱或停車地磁感測設備，由於車柱架設會需要有實體人行道，因此路邊停車會以地磁感測，並且搭配人工巡查。他也說，若民眾遇到有類似超收狀況，可以向北市府陳情反映。

地磁感測設備具有微雷達、sim卡、電池，能偵測車輛進入或駛離時間。記者邱書昱／攝影
地磁感測設備具有微雷達、sim卡、電池，能偵測車輛進入或駛離時間。記者邱書昱／攝影

人行道 停車格 網路

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