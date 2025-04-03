發生什麼事？今年1至3月「脫北潮」大爆發 遷出近4萬人

台北市人口今年又出現明顯跌幅，且爆發「脫北潮」；從今年1至3月，短短3個內遷出人口數飆破近4萬人，其中3月一個月之內，遷出就破2萬人，創下新高。由於跌幅驚人，北市府研判，因中央房屋稅2.0新制必須設戶籍，外縣市有房的市民，將戶籍遷出，3月24日為最後設籍日，從時間點研判，兩者似乎有關聯。

據統計，北市人口數今年1月的社會增加，也就是淨遷徙，遷入4529人，遷出6473人；2月遷入5764人，遷出1萬2667人，遷出比遷入多6903人；3月遷入8056人，遷出擴大至2萬158人，差了1萬2102人。

北市府對1至3月的「脫北潮」感到「心驚驚」，雖然1至3月遷入北市戶籍數逐月成長，共遷入1萬8394人，但遷出達3萬9298人，遷入抵不過遷出，也讓台北市的總人口從248萬掉到246萬。

北市民政局指出，人口遷移因素很多，非單一因素影響，但與近期中央房屋稅2.0新制必須設戶籍，似乎有關聯；財政局也指出，中央制定房屋稅差別稅率2.0新制，自民國113年7月起實施，住家用房屋新增需有本人、配偶或直系親屬設立戶籍之條件，才能適用自住稅率1.2%或1.0%，否則將依非自住稅率3.2%至4.8%課徵。

有民眾表示，因適用自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，該址戶籍內至少要保留土地所有權人、配偶或直系親屬其中1人的戶籍，但房子在其他縣市，只好將家中的成員戶籍遷入。

北市府表示，台北市居住成本及生活物價高，近10年遷入人口都是負成長，這一波人口遷出數大增，從台北市稅捐處發函輔導民眾中央房屋稅2.0新制必須設戶籍的時間點發現，似乎有關聯。

稅捐處指出，配合中央房屋稅2.0新制宣導設籍，分別於去年8月、9月、12月及今年2月寄發輔導函通知，而這4個月北市遷出人口數皆高於平均值，今年3月24日為最後設籍日，所以預期3月底北市遷出人口數創下新高。

另外，稅捐處也表示，民眾會選擇房屋課稅現值較高的地點設戶籍，以合法節省較高的稅額。所以持平而言，中央房屋稅2.0新制，應該是台北市近期人口遷出的重要因素之一。民政局也表示，若4月人口遷出趨緩，就可證明關聯性。