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北市基隆路地下道施工 4入口4月10日起夜間輪流封閉

中央社／ 台北3日電

北市工務局新工處今天表示，為進行基隆路車行地下道外觀更新作業，4月10日至8月31日的每個週日到週四，將在深夜時段輪流封閉地下道4個入口，請用路人配合指示通行。

台北市工務局新建工程處今天透過新聞稿表示，施工期間的交通維持管制措施分為2部分，4月10日至8月31日進行壁面清洗、拱頂油漆等隧道段作業，將輪流封閉南北向各2個隧道入口，實施時段為每週日到週四的晚間11時至隔天上午6時。

新工處預計，由基隆松壽路口的北向短隧道入口開始施作，接著是基隆忠孝路口的南向短隧道入口，再換基隆信義路口北向、基隆松隆路口南向2個長隧道入口，屆時用路人配合現場工程告示及指揮人員指示，仍可藉由其餘入口通行。

此外，新工處指出，4月10日至5月30日進行護欄更換作業時，信義松壽路口的南向短隧道出口會在每週日至週四的上午10時至下午4時施工，其餘出口則在晚間11時至隔天上午6時施工，屆時將縮減車道數，請用路人減速慢行。

新工處表示，基隆路地下道車流龐大，因此盡量安排在夜間施工，降低對周邊交通的影響，新工處會以最嚴謹的態度完成每一道工序，提供用路人更舒適的行車環境，期間造成不便請見諒。

北市

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