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北市永康徒步區 每周末試辦6小時

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
北市去年在永康商圈辦「2024耶誕永康嘉年華」時，曾經封街。圖／台北市商業處提供
北市去年在永康商圈辦「2024耶誕永康嘉年華」時，曾經封街。圖／台北市商業處提供

台北市長蔣萬安力推「徒步區」，昨拍板永康商圈徒步區，5月10日起周末試辦，蔣萬安說，商圈發展不會犧牲居民權益，住戶仍可申請通行證。里長及商圈樂觀其成，有通行證配套措施，且國際觀光客多，可減少交通問題。

市府指出，蔣萬安近兩周親自拜訪永康商圈里長及理事長，前天開跨局處會議拍板從5月10日開始，試辦周末徒步區，範圍為永康信義路口至永康公園，每周末下午2時至晚間8時。

蔣萬安表示，很多市民跟他分享國外經驗，許多大城市最繁榮、最有特色街區，幾乎都是徒步空間，「我也有同樣的感受，例如我們在東京澀谷能夠享受很自在行走的感覺」，決心將台北市原本以「車本位」為主的城市設計，慢慢調整為「人本位」。

「當然不能因發展商圈，犧牲居民權益。」蔣萬安說，從4月起公告一個月，期間所有當地住戶都可到指定地點，申請自用車輛「特別通行證」，還有緊急救難的救護車、消防車、復康車輛等，也可進入徒步區。

永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示，樂觀其成，店家進出貨通常是中午前，徒步區影響不會很大，畢竟商圈多國際客，避免外來車多影響觀光品質。

永康里長李明螢說，蔣萬安日前帶團隊來討論，將提供在地居民通行證等配套，且就算非自行開車，搭計程車也能憑證駛入，會在里辦發放通行證給需要的里民。

交通局綜規科長黃皇嘉說，永康徒步區範圍為永康街自信義路二段口至永康街14巷口，全長約250公尺，包含周邊封街巷弄約6公尺，觀察當地民眾下午較少開車，為減少外來車輛進入，會於路口配置義交管制車輛。

台北捷運公司上周在中山商圈封街兩個小時，是否為下一個徒步區？蔣萬安說，當天他實際了解，推娃娃車、坐輪椅的朋友很自在走在街道上；當然里長也反應在地住戶這段期間可能進出不便，會透過試辦結果檢視，持續與地方溝通。

交通局長謝銘鴻表示，北市有西門及迪化商圈推徒步區，中山和永康多住商混合，徒步區規畫非一蹴可幾。

住戶 永康商圈 蔣萬安

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