富邦悍將主場開幕戰 侯友宜喊「我要全部」盼奪總冠軍

中華職棒36年富邦悍將主場開幕戰今晚登場。新北市長侯友宜今到場開箱新球場，喊出富邦年度口號「我要全部、富邦總冠軍」，並邀請民眾參與世壯運。

侯友宜表示，富邦悍將是第一個以新北為主場的職業棒球隊，在新莊棒球場經營非常用心，身為新北市民要力挺在地球隊，從去年12強拿下世界冠軍，到今年經典賽資格賽順利闖關，讓台灣棒壇熱度更勝以往，期許新賽季悍將球員朝總冠軍邁進。

體育局說，去年球季結束後，市府與球團合作整修球場，將界外區更新為人工草皮，保留界內區天然草皮，成為國內首座使用混合草皮的職業賽事球場，提升競賽及球員訓練的環境，另外建置具備演唱會等級燈光效果的LED燈光系統，提升球迷觀賽體驗，還有全面更新大巨蛋同等的外野座椅、無障礙硬體設施等硬體設施改善，嶄新的新莊棒球場是2025世壯運的棒球競賽場地，5月17日至5月30日邀請民眾一起進場觀賽為選手加油。

富邦悍將副領隊陳昭如表示，富邦年度口號為「Fight For All 我要全部」，象徵為了團隊、為了球迷而戰，展現對勝利的渴望全力以赴，球團今年持續推出多元服務，包含無紙化電子購票系統、特殊觀賽席位、新莊區區民及平日夜衝票半票優惠、平日外野學生參觀券免費發放等，上半季規畫諸多形式與特色主題日，滿足球迷觀賽體驗。