迎接4天連假消費商機 新北汐止遠雄廣場推7大攻略吸客

婦幼節、清明節4天連假潛藏消費商機，新北市汐止遠雄廣場今天表示，3至6日有安排表演、市集、會員專屬優惠與親子互動體驗活動，期待吸引民眾利用假期，前來購物、嘗美食和參加互動體驗，讓全家大小都能盡情玩樂。

4天連假即將來臨，遠雄廣場推出「連假FUN玩7大攻略」，4月3日至4月6日推出一系列活動，希望能搶得商機，也讓消費者玩得開心、逛得盡興。

遠雄廣場表示，連假期間當日消費滿2000元，即可兌換停車場全日時數折抵券，讓開車族輕鬆逛街無壓力。出示iFG遠雄廣場App會員與當日不限金額消費發票，就能免費領取4枚湯姆熊代幣，數量有限，送完為止。

會員在連假期間憑當日不限金額消費發票，也可免費兌換造型彩繪或造型氣球，讓小朋友變身最吸睛的童萌。4月6日日在指定遊樂櫃位，單筆消費滿500元可集1點，集滿2點免費兌換實用的「兩用野餐墊」，數量有限，送完為止。

遠雄廣場也邀請各大校園團隊表演精彩才藝，連假期間每日下午2點，在1樓「藝想花園」舞台，將有舞獅隊、風火輪特技、森巴鼓等表演，展現孩子們的活力與創意，現場觀眾也能近距離感受青春的熱情。

萌享星球市集4月5日、6日限定登場，集結美食、文創與公益攤位，並特別設置「小小職人體驗」專區，適合親子一同參與。3F瘋玩樂園暢也有優惠，等待小朋友造訪。

遠雄廣場也安排「食尚甜點節」，4月30日前在1、2樓指定櫃位，單筆消費滿2000元，即可兌換「甜品電子美食金50元」，可巽購多家人氣甜點品牌。