北市前山公園公共浴室整修完工 即日起開放泡湯

經過逾7個月的施工，台北市公園處表示，陽明山前山公園男女公共浴室今天起開放使用，除了更新壁磚、廁所讓環境更乾淨，溫泉管線也完成更新，提供民眾更舒適泡湯體驗。

台北市前山公園男女公共浴室去年8月28日啟動館舍整修、更換溫泉管線及銜接衛生下水道，工務局公園路燈工程管理處原先預計工期約150天，但接連遇到颱風導致停工及災損等障礙，耽誤工程。

公園處今天發布新聞稿表示，感謝民眾耐心等待，各項工程已順利完成，也結束管線更新後的溫泉水質檢測、水量及水溫調整等必要作業，即日起可造訪前山公園，體驗公共浴室全新的泡湯環境。

公園處提醒，整修後各場次開放時段沒有更動，維持每週一下午休息進行清潔維護，國定假日及颱風休館，例如4日清明節當天即不開放使用。