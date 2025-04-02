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親子陪伴過兒童節 新北汐止保長里社區寫生樂趣多

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
今年度有150位小朋友參加兒童節寫生活動，增進親子及社區的互動。 圖／保長社區發展協會提供
今年度有150位小朋友參加兒童節寫生活動，增進親子及社區的互動。 圖／保長社區發展協會提供

汐止區保長里過兒童節好歡樂，由保長社區發展協會、王母救世宮主辦的兒童節寫生活動，今年邁入第四屆，從第一屆75人報名，到現在翻倍成長，有150位小朋友參加，當天現場加上家長，共擠進超過300人，在大家的陪伴下，讓孩子們開心度過兒童節。

保長社區第四屆兒童節寫生比賽在王母救世宮熱鬧舉行，吸引好多小朋友報名參加，當天包括汐止區副區長葉振宜、立委廖先翔、新北市議員周雅玲、白珮茹都到場勉勵小朋友，本次活動分為幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組、國中組，共提供12個優勝獎、18個佳作獎。

保長里長賴宗福指出，保長社區發展協會、王母救世宮主辦，保長里辦公處、長安國小協辦的保長社區寫生活動，一開始是因為，在社區的小朋友大概有4、500人，大概佔了里內人口數15%左右，所以一般來說，在元宵節、端午節、兒童節，都會設計一些小朋友的活動，所以在四年前就辦理了兒童寫生活動，從四年前的75位，到現在有150位報名，當天看到很多家長帶著小朋友來，大家都畫的很開心，度過一個充實快樂的兒童節。

汐止王母救世宮主黃英敏表示，辦理寫生活動，可以讓孩子們有一個難忘的兒童節，而王母救世宮也讓大家有一個拜拜、精神寄托的地方，還可以畫圖，也促進親子互動、社區的互動，是很好的活動，所以四年前就和里長一起合辦。

賴宗福提到，除了寫生，也準備了些奶茶、薯條、草仔粿，讓小朋友都吃的很開心，希望社區小朋友能透過這個活動認識保長、增加藝文素養，保長社區會持續以兒童為服務對象，希望每年的兒童節，保長社區都會陪伴小朋友一起度過。

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