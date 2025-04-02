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扶輪社辦創生才藝課 新北汐止厚德里原住民學花藝

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
扶輪社辦理才藝教學，透過專業師資的指導，讓學員習得專業技能。 圖／觀天下有線電視提供
扶輪社辦理才藝教學，透過專業師資的指導，讓學員習得專業技能。 圖／觀天下有線電視提供

為了幫助原住民朋友發揮美學所長，也多學一門技能，創造更多的收入來源，今(2)日中和福美扶輪社選在原住民人口多的汐止厚德里開辦「汐止區弱勢及原住民社區創生經濟促進才藝教學服務計劃」，現場有近百位民眾參加，現場規劃一系列的課程，從花藝設計、產品包裝，讓原住民朋友都收獲好多。

國際扶輪3481地區總監劉影梅指出，一直以來厚德里長對於原住民朋友都有很多的關懷，今天結合中和福美扶輪社以及國際扶輪3481地區的地區獎助金，做了一個非常棒的計劃，就是新北市汐止區弱勢及原住民社區創生經濟促進才藝教學服務計劃，希望藉由原住民天生的美感，再加上才藝的訓練，讓大家的人生及經濟都得到更進一步的提升，

中和福美扶輪社長林麗鶴表示，在家庭和工作中奔波的大家，對中年之路常感到迷惘，這時候如果有第二專長增加斜摃的技能，會是一個很好的選擇，福美扶輪社友，藉由本身技能的分享，規劃了一系列的課程，從花藝設計、產品包裝多元互益，希望經過提供精心規劃的才藝研習課程「如多元飾品設計、多肉植物組合、禮品包裝、仿真花應用、盆花藝術、迷你盆栽及組合花藝等」，專業師資的指導，學員習得專業技能，增加自信心、增加就業能力、同時創造收入來源，開啟社區經濟自主的發展模式，這樣正是「創生社區經濟的服務計劃」的最終目的。

厚德里長陳有諒提到，很高興國際扶輪3481地區、中和福美扶輪社來辦理「新北市汐止區弱勢及原住民社區創生經濟促進才藝教學服務計劃」，選擇厚德里是因為里內原住民特別多，今年也號召了80位的原住民、以及一些弱勢團體來聽老師教導花藝，這是學以致用，如果有學到，往後如果要謀生也多一項技能，今天學習把小花迷你盆栽變大花盆栽，是非常好的創新及創生課程，現場原住民朋友學習都很認真，參與踴躍。

民眾說很喜歡今天的花藝課程，迷你盆栽裡種了綠色植物，綠色對自己的眼睛很好，放在家裡欣賞也很棒，用處很多，至於大型盆栽裡頭有好幾種植物，經過簡單的花藝造景，可以送人當禮物非常好。

原住民 花藝

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