聽新聞
0:00 / 0:00
新北水利局超前部署防汛整備 智慧監控提升應變力
汛期將至，新北市水利局今開防汛整備會議，全面檢視轄內防汛設施，並運用智慧防汛平台強化監測與應變能力。水利局表示，近年已改善16個行政區、86處積淹水熱點，但面對極端氣候帶來的強降雨，團隊將嚴陣以待，確保市民安全。
水利局長宋德仁指出，氣候變遷導致防汛工作更具挑戰，積淹水點判斷與處理要更加迅速。新北市透過智慧防汛平台，整合淹水感測器、雨水下水道水位計、雨量站、CCTV即時影像等資訊，並輔以人工智慧分析是否發生積淹水情境。
系統還能透過LINE機器人「水情小幫手」發出警示，通知相關單位，即時應對積淹水狀況。此外，為提升判讀效率，系統增設雨絲辨識功能，讓防汛人員能更快掌握現場狀況，提升應變速度。
考量3月起即可能發生豪大雨，水利局補充，3月1日啟動24小時水情監控，並提前檢視各防汛設施狀況，包括水門及抽水站機組保養、移動式抽水機調度、滯洪池排空、水溝清淤、透水保水設施檢查及防汛物資盤點等。
新北市已備妥29部大、中、小型移動式抽水機、4萬8252包砂包、630個太空包、320片新型L型防洪板，提供區公所及防汛搶險使用。
此外，針對16座受潮汐影響的抽水站，水利局表示在豪大雨來臨前，將預先啟動抽水機排水，確保雨水下水道及抽水站前池保持最低水位，可增加57萬8000公噸滯洪量，相當於231座標準游泳池的水量。
此外，新北市內9座校園透水保水設施及公園滯洪池也將同步發揮減災功能，降低都市積淹水風險。
除了強化設備維護，水利局指出，會推動「偵水志工」制度，在豪大雨預報時，志工將前往易積淹水點進行預防性巡查，並協助簡易清理道路側溝、洩水孔堵塞物。若遇積淹水狀況，志工能立即通報水利局及區公所，迅速找出積水原因，提升搶修效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言