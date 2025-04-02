新北水利局超前部署防汛整備 智慧監控提升應變力

汛期將至，新北市水利局今開防汛整備會議，全面檢視轄內防汛設施，並運用智慧防汛平台強化監測與應變能力。水利局表示，近年已改善16個行政區、86處積淹水熱點，但面對極端氣候帶來的強降雨，團隊將嚴陣以待，確保市民安全。

水利局長宋德仁指出，氣候變遷導致防汛工作更具挑戰，積淹水點判斷與處理要更加迅速。新北市透過智慧防汛平台，整合淹水感測器、雨水下水道水位計、雨量站、CCTV即時影像等資訊，並輔以人工智慧分析是否發生積淹水情境。

系統還能透過LINE機器人「水情小幫手」發出警示，通知相關單位，即時應對積淹水狀況。此外，為提升判讀效率，系統增設雨絲辨識功能，讓防汛人員能更快掌握現場狀況，提升應變速度。

考量3月起即可能發生豪大雨，水利局補充，3月1日啟動24小時水情監控，並提前檢視各防汛設施狀況，包括水門及抽水站機組保養、移動式抽水機調度、滯洪池排空、水溝清淤、透水保水設施檢查及防汛物資盤點等。

新北市已備妥29部大、中、小型移動式抽水機、4萬8252包砂包、630個太空包、320片新型L型防洪板，提供區公所及防汛搶險使用。

此外，針對16座受潮汐影響的抽水站，水利局表示在豪大雨來臨前，將預先啟動抽水機排水，確保雨水下水道及抽水站前池保持最低水位，可增加57萬8000公噸滯洪量，相當於231座標準游泳池的水量。

此外，新北市內9座校園透水保水設施及公園滯洪池也將同步發揮減災功能，降低都市積淹水風險。