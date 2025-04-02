東北角議長盃繪畫比賽 學生展現家鄉之美

新北市114年度瑞芳、雙溪、平溪、貢寮區議長盃國小繪畫比賽頒獎暨揭幕典禮，今(2)日於新北市圖書館瑞芳分館、區民廣場熱鬧登場，透過辦理繪畫比賽活動，提升瑞芳分區兒童創作風氣與繪畫技巧，啟發學生的潛能、創造力與生活美感，從中建立自信與成就。

這次的繪畫主題聚焦在瑞芳、貢寮、雙溪、平溪家鄉生活故事，讓孩子從日常生活角度與感受，透過繪畫的方式，展現對家鄉的理解與情感。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，今年度送件參加比賽作品數高達上千件，為歷年來之最，作品呈現都各有其特色，評審經過激烈討論後，才挑選出低、中、高年級之特優、優等、佳作作品，除了恭喜獲獎學生之外，歡迎社區家長撥空，用行動來瑞芳分館，欣賞孩子優秀的作品。

新北市青山福德正神功德會理事長陳江山表示，感謝瑞芳分區所有國小鼓勵學生參加與指導，未來我們會持續支持此繪畫比賽辦理，透過繪畫比賽認識、理解家鄉之美，並提升孩子的美感與素養。

市議員林裔綺表示，看到孩子優秀的繪畫作品都非常感動，也感謝議長與理事長陳江山的支持，讓孩子有展能的舞台，期待每一年孩子的表現能越來越好，並透過繪畫找到自信與成就。