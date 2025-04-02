率全國之先！原住民返鄉參加慶典或祭儀 北市補助交通費

為鼓勵旅居台北市的原住民參與原鄉部落的歲時祭儀、文化與體育活動，台北市原民會率全國之先，推出原住民返鄉交通補助計畫2.0版，協助設籍台北市的原住民及其直系親屬減輕返鄉交通負擔，以實際行動支持文化根脈的延續。

原民會表示，這項計畫最初僅補助返回原鄉參與歲時祭儀的交通費，為鼓勵族人返回原鄉汲取更多的文化能量，今年度將補助範圍擴大至文化及體育活動，凡設籍台北市的原住民朋友，每年皆可申請一次返回原鄉參與歲時祭儀、文化或體育活動的火車來回票價，最高可補助3名直系親屬同行。

原民會主委巴干．巴萬表示，文化的延續不應受距離和成本阻隔，台北市率先推動這項補助，正是希望原住民朋友，不管在哪裡生活，都能回家參與屬於自己的文化節奏。期望透過這項計畫，縮短都市與部落之間的距離，讓文化不再只是記憶，而是活生生的日常生活。