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六都唯一新生兒人數正成長 蔣萬安政策助孕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安下午出席2025金孕獎頒獎典禮。圖／北市府提供
北市長蔣萬安下午出席2025金孕獎頒獎典禮。圖／北市府提供

聯合報本周推出六都生育政策檢視，北市長蔣萬安下午出席2025金孕獎頒獎典禮，提到北市生育政策檢視，蔣說，他上任推出好孕專車、幸福住宅等，甚至臨托據點也從他上任4處，現已21處翻倍成長，北市府會持續努力，打造育兒友善的幸福城市。

本身是婦產科醫師的立委陳菁徽獲得醫療貢獻獎，蔣萬安今天致詞時恭喜陳菁徽，不僅是優秀立委、也在立院推動人工生殖法，也希望陳菁徽努力拚當四寶媽，至於他自己是否當四寶爸？蔣說「我還要想一下」，要先問一下太太的意見，因為媽媽帶小孩很辛苦。

蔣萬安今天第二次參加金孕獎頒獎典禮，蔣說，台北市過去這段時間，婦幼方面的努力有一些成果，包括提高生育獎勵；上任也針對懷孕、剛生完baby的媽媽推出好孕專車，與台北市1萬4千多輛車合作，至今已2萬1千名孕婦受惠，累積57萬趟次接送。蔣說，目前政策仍不斷滾動檢討，調查滿意度都維持7成以上。

另，北市府推出幸福這宅，讓新婚夫妻、育有6歲以下家庭可以入住，蔣說，這是要解決小家庭居住的問題；也布建很多育兒設施，如公托、親子館等，還有他個人使用經驗非常好的臨托，他上任前，北市有4處臨托點，現在已經有21處，翻倍成長，今年還會增加2處。

蔣萬安說，台北市新生人去年創下四年來歷史新高，達1萬7122位新生兒，同時也是全國六都唯一新生兒人數正成長，讓台北市生育率突破1，他都會持續努力，打造育兒友善的幸福城市，這與金孕獎的精神是一致的。

北市長蔣萬安下午出席2025金孕獎頒獎典禮。圖／北市府提供
北市長蔣萬安下午出席2025金孕獎頒獎典禮。圖／北市府提供

北市府 生育率 蔣萬安 陳菁徽

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